Stadia Pro : les nouveautés de mars 2022 dévoilées

Le mois de février est court, alors les nouvelles offres pour les abonnés Stadia Pro se rapprochent à grands pas. Les clients du service à 9,99 € par mois de Google auront accès à 5 jeux additionnels dans leur catalogue de titres en cloud gaming à compter du mardi 1er mars 2022.

La sélection sera encore une fois très variée, entre le jeu d'action avec des kaijus Dawn of the Monsters, l'enquête sur fond de paranormal Adam Wolfe, le jeu de course grand public Race with Ryan Road Trip - Deluxe Edition, le survival-horror en vue du dessus Darkwood et le hack'n slash RPG Darksiders Genesis. Vous devriez donc facilement trouver de quoi vous amuser le mois prochain.

Sinon, Stadia accueille une démo de Chorus, un essai gratuit de Assassin’s Creed Valhalla du 24 au 28 février et des DLC pour Phoenix Point, et Google fait la promo d'un certain Skyclimbers à venir sur la plateforme en 2022 en dévoilant un trailer inédit.