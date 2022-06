CRITIQUE de Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor au service des fans

Depuis qu'il a racheté la franchise Star Wars, Disney enchaîne les films, mais surtout les séries diffusées directement sur sa plateforme de SVoD Disney+. Il y a du bon et du moins bon, autant dire que les fans redoutaient un peu cette série Obi-Wan Kenobi, revenant sur le parcours du Chevalier Jedi entre les épisodes III et IV. Ces six épisodes arrivent-ils à faire honneur à l'un des personnages les plus emblématiques de la saga ? Eh bien, voici notre avis sur la série Obi-Wan Kenobi de Disney+, qui se contentera de mentionner des scènes et personnages du premier épisode sans spoiler les suivants bien entendu.

Obi-Wan Kenobi est pensé pour les fans, et ces derniers sont comblés.

Le premier épisode débute par un rappel des faits. Après son combat sur Mustafar contre son ancien apprenti Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi s'assure de mettre en sécurité Luke et Leïa, le premier est confié à son oncle et sa tante sur Tatooine et la seconde est adoptée par Bail et Breha Organa. 10 ans plus tard, Obi-Wan reste proche de Luke, le surveillant de loin en étant devenu Ben, un simple ouvrier cachant ses pouvoirs. Eh oui, les Sith sont à sa recherche, notamment le Grand Inquisiteur et des Frères et Sœurs à ses ordres. Mais alors que ces derniers se rapprochent de sa piste, Ben est appelé par Bail Organa pour retrouver sa fille, kidnappée par des inconnus. Un lien entre les deux problèmes ? Bien évidemment et cela n'est que le début des aventures d'Obi-Wan, qui n'a donc pas passé la moitié de sa vie sur Tatooine en surveillant Luke.

Sans entrer dans les détails qui spoileraient, Obi-Wan Kenobi est une série pensée pour les fans, ravis de revoir Ewan McGregor à l'écran. L'Écossais campe à merveille ce personnage soucieux de l'avenir de Luke et Leïa, tout en étant encore marqué par la disparition d'Anakin Skywalker. Un Jedi amoindri, résigné, qui va devoir affronter ses fantômes du passé tout en se dépassant pour sauver la jeune Leïa, et qui porte à lui seul la série grâce à son charisme. Un Obi-Wan au service des fans, mais heureusement secondé par d'autres personnages tout aussi intéressants, dont Reva, la Troisième Sœur énigmatique traquant Ben pour de mystérieuses raisons, campée par une Moses Ingram sachant être terrifiante et touchante selon les scènes, faisant totalement oublier le Grand Inquisiteur (Rupert Friend), ici très en retrait, au grand dam des fans de Star Wars: The Clone Wars. Mention spéciale également à la jeune Vivien Lyra Blair, incarnant une jeune princesse Leïa perdue au milieu de ces adultes dont elle ne comprend pas tout de suite les motivations, mais sachant déjà être taquine, forte et indépendante, Carrie Fisher aurait été fière.

Malgré ses personnages attachants, il faut bien reconnaître qu'Obi-Wan Kenobi souffre de plusieurs problèmes, notamment du côté de l'écriture. Le fan-service est bien trop présent, à l'image de l'une des dernières phrases prononcées par Ewan McGregor à la fin de la série, clin d'œil mythique, mais totalement hors contexte. De manière générale, nous avons affaire à des longueurs, rappelant que le projet devait à l'origine être un simple film, mais aussi à des facilités d'écriture et à un problème récurrent pour une préquelle : il est bien difficile de créer de la tension avec des personnages qui, nous le savons, ne perdront pas la vie lors d'un combat, car présents dans la suite de la saga. Dès le début, l'enjeu du sauvetage de Leïa est donc inexistant et la mise en scène souvent mollassonne n'aide pas à se plonger dans des moments d'action qui auraient dû être dantesques. Restent quelques (rares) plans bien léchés et une lumière utilisée intelligemment dans les derniers épisodes, mais impossible d'oublier la calamiteuse scène de course-poursuite du premier épisode, presque aussi ridicule que celle de la série Le Livre de Boba Fett (avec des scooters). Et malheureusement, malgré la reprise des thèmes de John Williams, la bande originale n'arrive jamais à donner des frissons lors des combats, seules les scènes de dialogue sont réellement touchantes, avec là encore un Obi-Wan meurtri par son passé. La série se passant avant Star Wars, Épisode IV : Un nouvel espoir, difficile de ne pas avoir Rogue One: A Star Wars Story en tête, un long-métrage parfaitement géré de bout en bout, avec une mise en scène bien plus soignée, là où Obi-Wan Kenobi laisse les spectateurs sur leur faim en matière de réalisation.

Mais voilà, impossible de trop cracher sur cette série, Obi-Wan Kenobi est pensé pour les fans, et ces derniers sont comblés. Ces six épisodes ne marqueront pas l'histoire de la franchise, mais force est de constater que Disney nous avait habitués à bien pire en termes de séries, ne boudons pas notre plaisir, les épisodes se dévorent à la suite et le spectateur termine le sixième chapitre un sentiment positif, ravi d'avoir retrouvé des personnages qu'il aime tant. Comme il fallait s'y attendre, Obi-Wan Kenobi ne révolutionne pas la franchise, n'apporte pas grand-chose de neuf, aurait pu être mieux réalisé, mais si vous aimez Star Wars, Ben Kenobi et le fan-service, foncez.

Note : 3,5 étoiles sur 5

La série Obi-Wan Kenobi est à retrouver exclusivement sur Disney+, l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.