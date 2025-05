Suikoden Live : une nouvelle présentation pour découvrir les nouveautés de la licence en approche

En mars dernier, Konami avait organisé un premier Suikoden Live afin de présenter plusieurs projets de la licence, qui a donc fait son grand retour grâce à Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars. Nous y avions alors découvert l'existence d'un anime qui adaptera le deuxième épisode numéroté et surtout d'un jeu inédit s'inscrivant dans la chronologie, le bien nommé Suikoden STAR LEAP. Hélas, il s'agira d'un titre à destination des mobiles, de quoi en refroidir plus d'un. Contrairement aux présentations Silent Hill Transmission, il ne faudra pas patienter de longs mois avant d'en avoir une nouvelle, puisque la prochaine émission sera diffusée cette semaine.

Ce nouveau Suikoden Live sera à suivre ce jeudi 15 mai à 16h00 sur YouTube. Nous rajouterons le flux vidéo à cet article lorsqu'il sera disponible. Au programme, il a été annoncé la présence de Suikoden STAR LEAP, de Suikoden I&II HD Remaster et d'un segment servant à introduire les joueurs à la licence, baptisé en anglais « First Time in Suikoden ».

Mais pourquoi reparler d'un projet déjà dans la nature nous direz-vous ? Tout simplement parce que Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars a été annoncé sur Switch 2, même s'il ne sortira qu'au format Carte clé de jeu dans l'Archipel... Les seules informations le concernant sont qu'il proposera une résolution en 1440p pour le mode TV (un peu décevant) et du 1080p en Portable, avec du 60 fps dans les deux cas. En revanche, il n'y aura pas de mise à jour pour les possesseurs du jeu sur Switch ni la possibilité de transférer sa sauvegarde... Sa sortie étant prévue pour le 5 juin avec la console, nous devrions tout savoir à son sujet cette semaine.

Si la compilation remastérisée vous intéresse sur Switch, elle est actuellement vendue 49,97 € sur Amazon et même dès 47,05 € chez Cdiscount. Sur PC, Gamesplanet la vend 42,49 €.