Inazuma Eleven: Victory Road, une bonne nouvelle pour les joueurs PS5, du live service et du drama dans une 3e bande-annonce

Le Tokyo Game Show 2023 ouvrira ses portes en fin de semaine et Level-5 aura plusieurs jeux inédits à faire découvrir aux joueurs manette en mains ou à montrer. En plus de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time et Decapolice, nous y trouverons le longtemps attendu Inazuma Eleven: Victory Road, un projet qui a connu plusieurs itérations depuis son annonce en 2016 et qui semble enfin être sur de bons rails depuis sa réintroduction sous cet intitulé à l'été 2022. Les belles promesses étaient multiples lorsqu'il s'était montré plus tôt cette année au Level-5 Vision 2023, avec notamment plus de 4 500 personnages jouables et des cinématiques signées MAPPA. Il a eu droit ce week-end à une troisième bande-annonce, « PV3 » pour les intimes, même si nous cherchons encore qu'elles sont les vidéos censées être les deux précédentes... Quoi qu'il en soit, il y aura du drama dans l'air avec le scénario qui nous sera proposé.

Si vous êtes amateur d'animation japonaise, vous aurez de suite reconnu la voix de Junko Takeuchi, seiyū derrière Naruto Uzumaki et dans le cas qui nous concerne à présent Endō Mamoru (Mark Evans en Occident), qui énonce le nom de la licence sur fond du logo de ses 15 ans ! L'intrigue de Victory Road se déroulant 25 ans après l'histoire d'origine, nous fera pour rappel suivre Unmei Sasanami, qui souhaite à la base voir le football disparaître de la face du monde, lui qui vient d'arriver à la Nagumohara Junior High, une école qui n'a pas d'équipe de foot, mais où le baseball est roi avec le leader du club Suruga Yagyu.

Pour autant, une équipe va bien finir par voir le jour autour d'Unmei Sasanami comme entraîneur, avec le fauteur de troubles Joji Sakurazaki (attaquant) dont nous apprenons qu'il adorait ce sport étant jeune, Heita Kisoji (défenseur), le vice-président du conseil des élèves Garyū Shisendō (gardien), la jeune Raika Shinohara (attaquante) et l'armoire à glace Kameo Kodōkai (défenseur). Nos protagonistes auront fort à faire pour devenir les meilleurs, avec comme obstacle majeur l'équipe de la Raimon Junior High et son numéro 10 Endō Haru, le fils de Mamoru, qui trouve le football ennuyeux comme il le dit au capitaine de l'équipe Ren Tsukikage, sans doute parce qu'il est un génie du ballon rond.

Et si vous aimez la chanson jouée en fond du trailer, elle se nomme Egao ga Goal! (A Smile is Our Goal!), interprétée par le groupe japonais T-Pistonz (sa première en 9 ans suite à sa dissolution), qui interprétait les openings des séries Inazuma Eleven et Inazuma Eleven GO, mais n'avait pas fait son retour pour ceux d'Ares et Orion.

L'histoire ne prendra pas uniquement place dans l'école, mais aussi ailleurs dans la ville de Nagasaki, tandis que le mode Chronicle et le Player's Universe nous plongeront à travers l'histoire de la licence, à n'en pas douter un élément central à l'achat du jeu surtout ici où tous les épisodes ne sont pas sortis. Le mystérieux garçon blond (visuel ci-dessus) que nous voyons dans l'Inazuma V Caravan pourrait d'ailleurs le protagoniste de ce mode. Il est dit qu'il a un lien avec un autre personnage connu... Si vous désirez en voir un plus côté gameplay, une vidéo récemment mise en ligne présente le nouveau système de jeu. Entre les différents modes pour en profiter sur les nombreuses plateformes où il sortira, dont les mobiles avec des contrôles tactiles, les techniques toujours aussi folles qui ont fait l'identité de la licence et tout l'aspect de RPG commençant par la composition de l'équipe, Level-5 a visiblement bien travaillé sa copie.

Il sera désormais nécessaire d'analyser la situation en milieu de terrain pour passer les adversaires, plutôt que de simplement effectuer un choix d'action. De même, dans la zone de réparation, le temps sera ralenti durant un instant et il faudra décider de la meilleure option pour marquer, que ce soit un tir ou une passe à un coéquipier mieux placé. Un système de « bousculade » pour la possession de la balle a également été implémenté, avec l'option de garder le ballon ou effectuer une passe en pressant la touche au bon moment. Enfin, une jauge de Tension collective remplacera celles que chaque joueur avait individuellement, il faudra donc utiliser les compétences spéciales de chacun avec parcimonie.

Sur le blog de Level-5, un nouveau mode de jeu compétitif baptisé Victory Road a été présenté, qui proposera des tournois Football Frontier sur la Toile réguliers avec comme plan des qualifications où tout le monde pourra participer et gagner des points dans l'espoir de passer aux phases suivantes. Oui, cela sonne comme un live service. Chacun de ces tournois sera lié à une saison de trois mois et nous obligera à composer une équipe constituée de six joueurs saisonniers et cinq « éternels ». Les premiers ne pourront être obtenus que dans la saison en cours et devront à chaque fois être entraînés, puis seront « diplomés » au bout de trois saisons. Ils pourront ensuite être utilisés uniquement dans le roster de joueurs « éternels ». Ces personnages ne seront d'ailleurs pas forcément génériques, certains étant rares comme Kidō Yūto (Jude Sharp) ou Fubuki Shirō (Shawn Froste). Il faudra toutefois être chanceux pour les obtenir, suggérant un système de gacha. Espérons que cela ne finisse pas comme FUT avec des tonnes de microtransactions...

En revanche, même si la plupart des personnages de la licence seront jouables, certaines fonctionnalités qui leur sont liées ne seront pas incluses au lancement, comme le Miximax des jeux GO Chrono Stones (fusion de l'aura d'un joueur avec un personnage d'une autre époque par exemple) ou les Armures d'Esprit Guerrier de GO Galaxy. Les Esprits Guerriers devraient eux être disponibles.

Enfin, sachez qu'Inazuma Eleven: Victory Road sortira également sur PS5 en plus des versions PS4, Switch, iOS et Android. Le lancement en 2023 n'étant plus indiqué à la fin de la bande-annonce, il faudra sans doute patienter encore un moment avant d'y jouer. Les prochaines informations lors du TGS devraient éclaircir ce point. Si vous appréciez la licence, les mangas Inazuma Eleven sont vendus 7,20 € l'unité à la Fnac.