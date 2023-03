Inazuma Eleven: Victory Road, plus de 4 500 personnages jouables, un mode 5v5 et un studio d'animation de renom pour le RPG footballistique

À l'époque de la DS et de la 3DS, Level-5 a multiplié les jeux Inazuma Eleven qui se déclinaient à la manière des versions de Pokémon, accompagnant la progression de l'anime et son univers footballistique teinté de RPG où techniques délirantes, menaces de fin du monde et autres extraterrestres passionnaient les fans. Lors du Level-5 Vision 2016, un reboot d'une majeure partie de la continuité avait été annoncé pour relancer la licence avec Inazuma Eleven Ares, qui devait alors être accompagné de son jeu, repoussé à de multiples reprises, changeant de nom et qui s'est mué en Inazuma Eleven: Victory Road aux dernières nouvelles. Et c'est donc avec le Level-5 Vision 2023 qu'il refait enfin parler de lui.

Et il faut bien avouer que le studio a mis les petits plats dans les grands, en dévoilant tout d'abord une cinématique réalisée par MAPPA (Chainsaw Man, L'Attaque des Titans), studio d'animation qui n'est plus à présenter et qui s'est occupé des différentes cutscenes de cet épisode. Nous y suivrons l'aventure de Unmei Sasanami, un protagoniste souhaitant... un monde sans football en raison de ce sport est devenu, mais qui va évidemment finir par apprécier de nouveau ce loisir en fréquentant les bancs de la Nagumohara Junior High de Nagasaki, au point de vouloir redonner sa gloire au club de l'école. Et sur le chemin de la gloire se dressera l'équipe de Raimon Junior High et Haru Endo, le meilleur joueur au monde.

Au cours de cette intrigue, nous pourrons prendre part à des matchs en 5v5 utilisant un style de jeu freestyle permettant de s'amuser de diverses manières selon le support, que ce soit en mode Portable ou devant notre TV avec une manette, ou sur notre smartphone avec des contrôles tactiles, avec l'écran à l'horizontale ou à la verticale.

Mais attendez, il y a mieux. Pas moins de 4 500 personnages issus de l'entièreté de la licence seront inclus dans le mode Chronicle, avec tout de même la précision que cela concerne des « personnages de différentes versions, sorties et Season Pass » à l'exception des collaborations. L'Inazuma V Caravan servira à voyager à travers le temps et l'espace pour nous permettre de revivre les évènements marquants de la licence à travers différentes routes. En remportant des matchs ainsi, nous gagnerons des Bond Stars à placer dans le Player's Universe pour débloquer des personnages à utiliser dans la Bond Alley, permettant de composer notre propre équipe, qu'il sera possible d'utiliser en ligne contre les joueurs du monde entier.

Level-5 vise une sortie d'Inazuma Eleven: Victory Road en 2023 à l'international sur PS4, Switch et smartphones sous iOS et Android. L'univers d'Inazuma Eleven peut être retrouvé sur Amazon et à la Fnac, entre jeux vidéo, série animée et mangas.