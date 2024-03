Inazuma Eleven: Victory Road, le coup d'envoi de la bêta sifflé en vidéo, les joueurs PlayStation et PC ne resteront pas sur la touche

Après bien des années de reports en tout genre, les fans de la licence Inazuma Eleven commencent enfin à voir le bout du tunnel en ce qui concerne le jeu désormais appelé Inazuma Eleven: Victory Road. Si vous n'avez pas tout suivi en ce qui concerne son actualité sporadique, Level-5 nous a promis plus de 4 500 personnages jouables et un suivi live service pour le mode de jeu compétitif Victory Road. En novembre dernier, à l'occasion du Level-5 Vision 2023 II, une bêta ouverte avait été annoncée pour le mois de mars 2024 sur Switch et elle est disponible à compter de ce jeudi.

Level-5 ne fait pas les choses à moitié, puisque cette version d'essai sera disponible jusqu'au 28 juin 2024. Oui, trois mois, cela devrait pleinement laisser le temps de la découvrir et aux développeurs d'avoir des retours pour peaufiner l'expérience. De plus, si elle n'est pour le moment disponible que sur la console de Nintendo, il a été annoncé qu'elle verra aussi le jour sur PS5, PS4 et PC (Steam). Oui, une version pour ordinateur a été officialisée début décembre, il ne manque plus que les consoles de Microsoft désormais... Il faudra toutefois repasser pour une date sur ces plateformes.

Cette bêta donne le choix des commentaires en anglais ou japonais, avec du texte dans ces même langues ainsi qu'en français, italien, allemand, espagnol, portugais et chinois (traditionnel et simplifié). Seul le mode Compétition est actuellement disponible, permettant de jouer contre l'ordinateur en difficulté Inazuma avec les équipes Champions nationaux et Inazuma All-Stars, et de très légèrement modifier la composition de ces dernières en plus d'avoir accès à une galerie de succès à débloquer en jouant. Une boutique permet toutefois de débloquer l'accès aux Maîtres d'Alius et aux difficultés Zone de la mort et Rang Dieu. Différents maillots, emblèmes, types de crampons, bracelets, pendentifs et autres accessoires spéciaux peuvent être achetés via les divers types de jetons.

Le site officiel précise que le début du mode Histoire sera ajouté via une mise à jour par la suite afin de permettre de découvrir l'histoire du protagoniste Destin Billows. Oui, les noms occidentaux sont toujours de la partie, ce dernier s'appelant Unmei Sasanami dans la langue de Mishima...

Sur le blog de Level-5, Akihiro Hino explique également certains des ajustements qui ont été effectués pour cette bêta, notamment en termes de capacités passives des joueurs fixées et l'aspect de collection de ces derniers non présent. Plusieurs bonus seront par ailleurs offerts dans la version commerciale si vous avez joué à cette bêta :

Jouer à la bêta : objet d'équipement : « Crampons EXP » ;

Vaincre Maîtres d'Alius en Rang Dieu : « Objet de décoration Carrosse blindé de l'Académie royale » ;

Vaincre Maîtres d'Alius en Rang Héros Légendaire : « Objet de décoration Tour Inazuma » ;

Obtenez le rang « Pays » dans les matchs classés : « Esprit : Ray Dark (peut être invoqué) » ;

Terminez le chapitre 1 de l'histoire de la bêta : « Objet de décoration Ballon de foot sale ».

Vous trouverez ci-dessous une vidéo tutoriel pour apprendre à jouer :

Inazuma Eleven: Victory Road est pour rappel attendu cette année sur PS5, PS4, Switch, PC (Steam), iOS et Android. Quelques visuels sont disponibles en page suivante. Le manga Inazuma Eleven est quant à lui en vente sur Amazon et à la Fnac au prix de 7,20 € l'unité.

