Level-5 Vision 2024: To the World's Children, une future présentation déjà dévoilée, avec un teasing du prochain Yo-kai Watch ?

Le Level-5 Vision 2023 II a été la deuxième présentation du studio de l'année, en dehors de sa forte présence lors d'un Nintendo Direct et de ses annonces au TGS 2023, et nous a permis d'en apprendra davantage sur une partie du catalogue de jeux à venir. Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur, Decapolice, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Megaton Musashi: Wired et Inazuma Eleven: Victory Road ont tous eu leur moment d'attention, de même que Yo-kai Watch: Wibble Wobble (Puni Puni au Japon) qui a fêté ses 8 ans en octobre dernier. Une ultime annonce a servi de conclusion, afin de fixer un prochain rendez-vous avec les joueurs, mais ce n'est clairement pas ce à quoi nous avons pensé d'emblée.

En effet, Akihiro Hino a voulu nous montrer ce qui suivra pour Level-5, un one more thing sous forme de « what's next ». Un maneki-neko est alors apparu à l'écran, puis un esprit prenant possession de ce chat en porcelaine, le transformant en une créature toute mignonne et colorée que nous n'avions jamais vue jusqu'à présent, le tout sur fond d'une musique aux sonorités rappelant une certaine licence... Forcément, nous ne nous attendions qu'à une seule chose, la révélation d'un Yo-kai Watch 5, mais il n'en fut rien.

Au lieu de ça, c'est un Level-5 Vision 2024: To the World's Children qui a été dévoilé, une présentation prévue pour avril 2024 et qui devrait donc s'adresser aux enfants du monde entier. Mais évidemment, la mise en avant de ce drôle de personnage qui pourrait parfaitement remplacer Jibanyan n'a rien d'anodin. Des informations sur les jeux qui sortiront en 2024 y seront données et un jeu entièrement nouveau sera introduit. Vous l'aurez compris, tout porte à croire que le successeur de Yo-kai Watch 4, malheureusement jamais sorti par chez nous, et à moindre raison de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y, devrait enfin se montrer.

