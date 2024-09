Level-5 Vision 2024: To the World's Children, un line-up évident et enfin une date pour la présentation

En novembre dernier, pour clôturer son Level-5 Vision 2023 II, le studio japonais avait annoncé une nouvelle édition de la présentation baptisée Level-5 Vision 2024: To the World's Children. Elle devait initialement être diffusée en avril, mais avait été repoussée à cet été sans plus de précision, une vilaine habitude qui n'est même plus drôle à force. Récemment, nous avons appris que FANTASY LIFE i : La voleuse de temps était également reporté et que sa nouvelle date serait communiquée lors de l'évènement. Level-5 a enfin communiqué à ce sujet et loupera techniquement la saison initialement annoncée de quelques jours.

En effet, ce Level-5 Vision 2024: To the World's Children sera diffusé le mardi 24 septembre à 21h00 heure locale, au Japon donc, soit à 14h00 en France. Au programme, que des jeux connus sauf un inédit, dont l'identité n'est pas particulièrement un secret puisqu'un jeu Yo-kai Watch ou le successeur spirituel de la licence avait été teasé. Vous trouverez ci-dessous la liste des titres attendus :

Inazuma Eleven: Victory Road - Sa date de sortie sera dévoilée ainsi que de nouveaux systèmes de jeu, dont un ayant un impact majeur. Une démo incluant le mode IA Manager sera par ailleurs jouable au TGS 2024 ;

- Sa date de sortie sera dévoilée ainsi que de nouveaux systèmes de jeu, dont un ayant un impact majeur. Une démo incluant le mode IA Manager sera par ailleurs jouable au TGS 2024 ; FANTASY LIFE i : La voleuse de temps - Une nouvelle date de sortie ;

- Une nouvelle date de sortie ; Decapolice ;

; Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur ;

; Un jeu entièrement inédit.

Espérons que ce soit intéressant et que les dates données soient enfin tenues cette fois.

