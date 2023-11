Inazuma Eleven: Victory Road, une bêta mondiale en approche, mais pas pour tout le monde

Allons-nous enfin voir le bout du tunnel en 2024 concernant Inazuma Eleven: Victory Road ? Ce projet de longue haleine pour Level-5 a débuté bien des années en arrière puisqu'il a été introduit en 2016 comme une simple adaptation en jeu de la nouvelle série qui était alors en production, Inazuma Eleven Ares, et qui a ensuite eu comme suite Orion. Bon, un gros reboot a été effectué entre-temps, mais tout de même. Depuis le début d'année 2023, il semble plus proche de la complétion que jamais, avec une communication à l'internationale. Et c'est qu'il est prometteur ce jeu, puisqu'il nous proposera près de 4 500 personnages jouables de toutes les périodes de la licence, avec une orientation live service tournée vers le jeu en ligne pour le faire exister sur la durée. Après tout, il va bien falloir que Level-5 rentabilise ces longues années de développement. Il était évidemment présent durant le Level-5 Vision 2023 II de cette semaine, avec plusieurs nouvelles intéressantes.

Pour commencer, nous allons enfin pouvoir y jouer très prochainement, du moins les possesseurs d'une Switch. En effet, une bêta va ainsi être organisée dans le monde entier au mois de mars 2024 et proposera son contenu en anglais, japonais, chinois traditionnel et simplifié, français, italien, allemand, espagnol et portugais brésilien, qui est le suivant :

En solo : Sélection d'équipes et de la difficulté.

: Sélection d'équipes et de la difficulté. PvP en ligne : Matchs aléatoires / Matchs privés / Sélection d'équipes / Progression de personnage / Sauvegarde (aucun transfert dans le jeu principal à sa sortie).

: Matchs aléatoires / Matchs privés / Sélection d'équipes / Progression de personnage / Sauvegarde (aucun transfert dans le jeu principal à sa sortie). Mode Histoire : Chapitre 1.

La sortie définitive est également prévue pour l'année prochaine à l'international, sans plus de précision, sur Switch, mais aussi PS5, PS4, iOS et Android comme déjà évoqué précédemment. La bande-annonce diffusée pour l'occasion nous en a montré différents aspects, avec toujours autant de techniques délirantes sur le terrain, mais aussi des phases de jeu se déroulant en ville. Les combats dits de Focus ont de quoi intriguer, car nous voyons Joji Sakurazaki se ruer sur un groupe de voyous pour illustrer la fonctionnalité. Est-ce que de la baston ne mettant pas en scène du football sera au programme ?

La chanson Leave Your Inazuma Mark on the World! de T-Pistonz qui est entendue dans la vidéo fera elle office de thème pour la bêta. Au passage, du cross-play et cross-save seront supportés dans la version commerciale, mais pas sur mobiles.

Nouvelles fonctionnalités : Système de match repensé / Construction d'équipe / Rareté de joueurs / Esprits / Focus / Bousculade / Zone / Tactiques spéciales / Esprit combattant / Système de barrière / Tir enchaîné / Blocage de tir / Tir lointain / Trésors de victoire / Briefing d'avant match / Équipements / Changement de compétences / Jetons de héros / Tableau d'apprentissage de capacité / Manuels de coups spéciaux / Manuels de compétences passives / Commentaires en direct / Voix des personnages.

: Système de match repensé / Construction d'équipe / Rareté de joueurs / Esprits / Focus / Bousculade / Zone / Tactiques spéciales / Esprit combattant / Système de barrière / Tir enchaîné / Blocage de tir / Tir lointain / Trésors de victoire / Briefing d'avant match / Équipements / Changement de compétences / Jetons de héros / Tableau d'apprentissage de capacité / Manuels de coups spéciaux / Manuels de compétences passives / Commentaires en direct / Voix des personnages. Mode Histoire : Le plus de contenu animé de toute l'histoire de la série (animation : MAPPA) / Recherche de joueurs de talent / Matchs de l'histoire / Combats de football / Combats Focus / Qualifications régionales / Tournoi national / Matchs de pratique / Entraînement spécial.

: Le plus de contenu animé de toute l'histoire de la série (animation : MAPPA) / Recherche de joueurs de talent / Matchs de l'histoire / Combats de football / Combats Focus / Qualifications régionales / Tournoi national / Matchs de pratique / Entraînement spécial. Mode Chronique : Parcours de compétitions Chronique / Univers du joueur / Voyage temporel avec l'Inazuma V Caravan / Plus de 4 500 personnages dont les joueurs du passé / Plus de 4 500 joueurs récupérables.

: Parcours de compétitions Chronique / Univers du joueur / Voyage temporel avec l'Inazuma V Caravan / Plus de 4 500 personnages dont les joueurs du passé / Plus de 4 500 joueurs récupérables. PvP en ligne : Tournoi en ligne Victory Road / Matchs libres / Rangs des joueurs / Classements / Gestion saisonnière / Collection de joueurs saisonnière / Joueurs et équipes supplémentaires ajoutés en ligne.

: Tournoi en ligne Victory Road / Matchs libres / Rangs des joueurs / Classements / Gestion saisonnière / Collection de joueurs saisonnière / Joueurs et équipes supplémentaires ajoutés en ligne. Autres : Catalogue / Archive des scènes / Fonctionnalité d'échange du casting lors des scènes d'évènement / Encyclopédie des joueurs / Encyclopédie des équipes / Intégration de fonctionnalités liées aux jouets / Histoires et systèmes additionnels via des Season Pass / Histoires et systèmes additionnels via des Pass d'extension.

Une deuxième vidéo a également été diffusée afin de nous donner une meilleure idée de comment se dérouleront les évènements du jeu, avec ici le briefing avant d'affronter Eastwind Peregrine. Unmei explique à Haru sa stratégie pour tenter de remporter ce match qui semble perdu sur le papier tant l'adversaire est plus fort, considéré comme étant la meilleure équipe de Kyushu. Tout cela sert à introduire le système de tactique et nous permet aussi de découvrir les joueurs adverses, en plus de donner une justification au fait que des valeurs soient attribuées à l'attaque et la défense de chaque personnage. Pour autant, même si la stratégie proposée par Unmei est intéressante, nous pourrons tout aussi bien faire comme bon nous semble. Quelques visuels sont également disponibles en page suivante.

En attendant d'enfin pouvoir poser nos mains sur Inazuma Eleven: Victory Road, les tomes du manga Inazuma Eleven qui n'est plus tout jeune sont toujours en vente au prix de 7,20 € l'unité sur Amazon ou à la Fnac si vous souhaitez vous plonger dans la licence.