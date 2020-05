PUBG : Joon Choi, Lead Project Manager des versions consoles et Stadia, a répondu à nos questions

PlayerUnknown's Battlegrounds est disponible sur Stadia depuis le 28 avril dernier. Il est gratuit pour les abonnés Stadia Pro qui ont accès à sa Pioneer Edition avec le Survivor Pass Cold Front et un set de skins exclusives aux couleurs de la plateforme. Pour les autres, elle est vendue à 39,99 €. À noter, pour 89,99 €, vous pouvez vous offrir l'Edition Chicken Dinner qui ajoute 6 000 G-Coin et un lot conséquent de contenus dont le détail est ici. Pour rappel, les deux premiers mois à Stadia Pro sont encore offerts pendant quelques jours, profitez-en.

À l'occasion de cette sortie, nous avons eu l'opportunité de communiquer avec Joon Choi qui est le Lead Project Manager des versions pour consoles et Stadia de PUBG. Nous avons réalisé cette interview par e-mail lors du confinement, il y a une quinzaine de jours. Nous avons ainsi appris que, malgré une organisation de télétravail bien rodée, le confinement avait quand même légèrement compliqué le travail sur PUBG aux développeurs, mais que dans leur pays, en Corée du Sud, ils avaient pu reprendre le travail au bureau plus tôt que prévu.

Qui dit Stadia, dit Cloud Gaming, et nous avons essayé de savoir si cela avait été un challenge de porter PUBG sur cette « nouvelle » façon de jouer et si les équipes de Google avaient été à leurs côtés pour les aider pendant le développement. Nous avons aussi demandé si les joueurs Stadia étaient connectés aux joueurs PC et console PS4 et Xbox One, et si le matchmaking était commun. Enfin, nous avons aussi essayé d'en savoir plus sur de futurs contenus exclusifs (ou pas) de la version Stadia.

