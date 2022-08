Project Windless : KRAFTON (PUBG) annonce un jeu vidéo adapté des romans The Bird That Drinks Tears, un concurrent pour The Witcher ?

Après avoir connu un succès global avec PlayerUnknown's Battlegrounds, KRAFTON veut désormais se construire un empire avec de nouvelles licences, dont The Callisto Protocol (disponible à partir de 59,99 € à la Fnac). Il vient d'en confirmer une nouvelle, encore anonyme, mais surnommée Project Windless, basée sur les romans fantastiques The Bird That Drinks Tears de Yeongdo Lee, écrits à partir de 2003 sur Internet puis sur papier. Ils racontent l'histoire de Kagan Draka, un guerrier mystérieux qui doit secourir un génie de l'eau en collaborant et croisant un tas d'être et races inspirées du folklore coréen.

Ce classique de la littérature coréenne va donc être adapté en jeu vidéo, un projet qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. KRAFTON travaille pour le moment avec le directeur du design Iain McCaig (Star Wars, Avengers) et le directeur artistique Son Kwangjae pour trouver la patte artistique du titre, et veut recruter en masse pour lancer la production. L'équipe actuelle a cependant déjà concocté des concept arts alléchants, qui donnent clairement envie d'en voir plus.



Chez KRAFTON, notre passion est de raconter des histoires passionnantes et significatives à travers l'art des jeux vidéo. Des histoires personnelles et uniques des champs de bataille aux mondes fantastiques riches, en passant par les horreurs sombres et granuleuses de l'espace, nous voulons créer des mondes qui repoussent les limites de la créativité et de l'immersion. Bien qu'il soit encore tôt, nous sommes ravis d'annoncer officiellement notre prochaine grande aventure ; une toute nouvelle expérience basée sur le chef-d'œuvre fantastique coréen à succès, The Bird That Drinks Tears de Yeongdo Lee. Ce projet ambitieux vise à donner vie à l'univers fantastique original de The Bird That Drinks Tears à travers ses races fantastiques uniques et rafraîchissantes, ses paysages magnifiques et obsédants et ses histoires captivantes, immersives et poignantes. Nous espérons accueillir des talents mondiaux acclamés pour nous rejoindre dans cet incroyable voyage.

Les comparaisons avec The Witcher, basé sur les romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, sont évidentes, mais McCaig déclare chez PCGamesN que « l'histoire est tellement unique que ce serait un mauvais service de le comparer à quoi que ce soit ». Il faudra être très patient pour opposer les deux franchises : Project Windless ne devrait pas sortir avant plusieurs années, probablement sur la génération de consoles actuelles.

