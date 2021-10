Krafton (PUBG) annonce le rachat d’Unknown Worlds (Subnautica)

Bluehole Studio est né en 2007, et fait depuis peu partie de Krafton Inc., qui comprend cette équipe derrière TERA, PUBG Studios à qui nous devons PlayerUnknown's Battlegrounds et l'imminent PUBG: New State, Striking Distance Studios, qui développe The Callisto Protocol, un jeu d'horreur dans l'univers de PUBG, et les plus petits RisingWings et Dreamotion. Bref, toutes les activités du groupe ou presque tournent désormais autour de la licence phare, mais les choses vont changer avec l'intégration d'une nouvelle entité.

Krafton vient d'officialiser le rachat d'Unknown Worlds, créateur des Subnautica et Natural Selection. Il devient donc le sixième studio de l'éditeur, avec qui il va continuer à proposer des mises à jour de Subnautica et Subnautica: Below Zero, mais aussi lancer « un jeu d’un genre nouveau, dont le lancement en accès anticipé est prévu pour 2022 ».

Unknown Worlds arrivera aux côtés de KRAFTON avec une expérience considérable, ancrée dans une riche histoire de création d'expériences de jeu axées sur la communauté. Fondé par Charlie Cleveland et Max McGuire en 2001, le studio a créé le très populaire mod Half-Life, Natural Selection, qui a ensuite connu une suite commerciale. Fidèle à ses racines communautaires, le studio a ensuite lancé Subnautica et Subnautica : Below Zero, deux succès critiques et commerciaux sur PC et sur console, en accès anticipé, avant leur lancement officiel. Avec la capacité avérée d'Unknown Worlds à créer des expériences immersives qui trouvent un écho auprès des joueurs du monde entier, le dernier plan d'acquisition aidera KRAFTON à étendre sa propriété intellectuelle et à diversifier le portefeuille de jeux novateurs de la société. « Les développeurs à l’origine d’Unknown Worlds sont incroyablement compétents et passionnés, dotés d'un don inégalé pour la créativité et d'une expérience avérée dans la construction de mondes réussis axés sur les joueurs », a déclaré CH Kim, PDG de KRAFTON, Inc. Il poursuit : « KRAFTON ne ménagera aucun effort pour les aider. Non seulement ils améliorent nos capacités de développement, mais nous partageons le même objectif de créer des expériences uniques pour un public mondial. » « Il a immédiatement été évident à quel point Unknown Worlds et KRAFTON sont étroitement alignés dans notre façon de penser les jeux et leur développement. Subnautica et PUBG ont tous deux commencé humblement et ont évolué avec succès grâce à l'itération et aux retours constants », a déclaré Charlie Cleveland, PDG d'Unknown Worlds. « Nous voulons amener de nouveaux jeux sur la scène mondiale et avec KRAFTON, nous avons fait un grand pas en avant. Nous nous réjouissons vraiment de notre avenir ensemble. »

Tout devrait donc rouler pour Unknown Worlds ces prochaines années, qui va pouvoir profiter de la puissance de frappe de Krafton pour toucher un nouveau public. En attendant d'en savoir plus sur leur prochaine franchise, Subnautica: Below Zero est disponible à partir de 20,65 € sur Amazon.fr.

