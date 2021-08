Subnautica: Below Zero, une mise à jour diffusée, quoi de neuf dans les parages ?

Ce nouvel opus de la série des Subnautica donne froid dans le dos... littéralement. La planète 4546B est une planète océanique où il règne un froid glacial. Vous tenterez de survivre dans ce dédale aquatique aux reflets bleutés où scintillent les pierres précieuses des Cavernes de Cristaux. Vous essayerez aussi d'apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à votre sœur.

Un tout nouveau patch est donc arrivé avec son lot de changements givrés :

Nous venons de publier une mise à jour du pack linguistique (polonais, slovaque, finnois et hongrois) pour Below Zero sur PS5, Xbox et le Microsoft Store sur PC !

Cette mise à jour inclut également un correctif pour le dialogue de fin de partie dans le scénario de Sam et quelques corrections de bugs mineurs liés à la traduction et à la taille du texte.

Cette mise à jour sera bientôt disponible sur PS4, la Switch et tous les autres stores sur PC.

P.S. : si vous utilisez les commandes de la console sur PC, elles sont désormais encore plus faciles d'accès en utilisant Maj + Entrée !