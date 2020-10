Indivisible : une ultime mise à jour gratuite sur Switch après la fermeture de Lab Zero Games

2020 aurait été l'année de trop pour Lab Zero Games. Son directeur Mike Zaimont avait été accusé d'agressions sexuelles, plusieurs employés avaient quitté volontairement le navire, et quelques mois après, le studio a fermé ses portes, licenciant le personnel restant. Problème, Lab Zero Games avait de beaux projets pour Indivisible, qui tombent à l'eau.

Comme l'ont expliqué les développeurs dans un communiqué la semaine dernière, la mise à jour publiée aujourd'hui sur Nintendo Switch est la dernière. Cette version est arrivée après celle sur PC, PS4 et Xbox One (et de manière un peu chaotique d'ailleurs), ce contenu est déjà disponible sur ces plateformes, il rajoute notamment le mode New Game+, de la coopération locale et le DLC Razmi's Challenges sur l'eShop, qui est quant à lui payant. Voici le contenu :

New Game+ (Gratuit) : ce mode permettra aux joueurs de rejouer à Indivisible avec toutes les capacités, armes et incarnations acquises au cours de leur précédente partie. Par ailleurs, ils pourront accéder à des zones secrètes et prendre des raccourcis nécessitant des compétences avancées, accompagnés de leurs amis.

Le mode Couch Co-Op (Gratuit) offre, quant à lui, la possibilité de jouer en local avec trois joueurs supplémentaires. Battez-vous aux côtés de vos amis et unissez vos forces pour vaincre Lord Ravannavar ! Il suffit de brancher des Joy-Cons additionnels.

Le DLC Razmi's Challenges (7,99 €) : l'extension premium inclue 40 niveaux uniques qui mettront à rude épreuve les prouesses d'Ajna. Une série de défis diaboliquement astucieux, animés par Razmi, le rouspéteur préféré de tous, nécessiteront l'ensemble des compétences exceptionnelles d'Ajna, en utilisant les mécanismes du jeu principal et des combos plus avancés.

Pour Indivisible et Zero Lab Games, c'est donc la fin, et c'est fort dommage. Le studio, qui s'était fait une réputation avec les jeux de combat Skullgirls, remercie évidemment les joueurs, mais également l'éditeur 505 Games, pour leur soutien, mais les fans qui attendaient davantage de contenu additionnel, notamment les cross-over avec Shantae et Shovel Knight, devront faire une croix dessus. En l'état, Indivisible reste un très bon jeu, il est vendu 14,25 € sur Amazon.fr.