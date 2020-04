Indivisible : un mode New Game+ et du multijoueur coopératif avec une mise à jour gratuite

Skullgirls avait connu un beau succès chez les amateurs de jeux de combat en 2D. Lab Zero Games a décidé de conserver son savoir-faire pour les jeux en vue de côté dans Indivisible, un A-RPG avec des éléments de plateformes colorés.

Les développeurs font cette semaine un beau cadeau à la communauté avec une mise à jour qui apporte deux fonctionnalités très intéressantes. En premier, c'est un mode coopératif en local qui est introduit, alors que l'expérience n'était jouable qu'en solo. Jusqu'à trois personnes peuvent ainsi connecter leur manette pour rejoindre le Joueur 1, et chacun contrôlera un personnage au combat, mais pourra aussi suivre Ajna lors des phases de déplacements avec des mouvements simples. S'ils traînent trop, ils seront automatiquement téléportés vers l'héroïne.

Encore mieux, Indivisible a droit depuis ce patch du 2 avril à un mode New Game+, où nous conservons compétences, armes et Incarnations de notre première partie. Nous avons dès le départ accès aux zones secrètes débloquées, et sommes opposés à des ennemis plus forts. Quelques changements de mécaniques sont aussi promis pour le cours de l'aventure, mais nous découvrirons cela en temps et en heure. De quoi vous donner envie de relancer le titre sur PC, PS4, Xbox One ou Switch ?

