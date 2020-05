Indivisible : 505 Games s'excuse du lancement raté sur Switch, et s'explique

Le 28 avril dernier, sans crier gare, Indivisible est apparu sur l'eShop des Nintendo Switch. Cette version était attendue depuis longtemps, mais les studios n'avaient absolument pas communiqué sur ce lancement, et les développeurs de chez Lab Zero Games n'étaient pas au courant, le titre n'incluant même pas le contenu sorti sur PC, PS4 et Xbox One.

Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, l'éditeur 505 Games a pris la parole pour revenir sur ce couac et explique qu'il comptait lancer Indivisible sur Switch le 28 avril dernier, tout était programmé, mais les studios ont décidé de reporter le lancement en mai pour y inclure un patch avant sa publication. La mise à jour devait ainsi rajouter des options de framerate, le support du 1080p avec le dock et améliorer les performances. Problème, la nouvelle date de sortie n'a pas été enregistrée dans le système de publication, et Indivisible a débarqué à la surprise de 505 Games et Lab Zero Games le 28 avril dernier.

Bien évidemment, les studios s'excusent auprès des joueurs, mais également des backers qui avaient financé le jeu sur Indiegogo et qui n'ont pas eu leur clé avant la sortie d'Indivisible comme prévue. 505 Games s'engage a les fournir dès que possible, avant la vraie date de sortie en mai comme prévu. En clair, cela devrait arriver très vite.

Concernant la version physique, 505 Games explique qu'il faudra attendre encore un ou deux mois, le temps que la production se fasse et que les copies soient expédiées dans le monde entier. Si vous comptez opter pour Indivisible en boîte sur Switch, il faudra donc être patient.

