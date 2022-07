HOOK : Digital Bros, maison-mère de 505 Games, ouvre un nouveau label d'édition dédié aux jeux indépendants

À force d'éditer des jeux de plus en plus intéressants, 505 Games est potentiellement devenu trop gros pour s'occuper de projets à l'approche plus « indé ». C'est peut-être pour cela que Digital Bros., la société-mère de 505, vient d'annoncer l'ouverture de HOOK Games, ou HOOK pour les intimes, un label indépendant dédié aux productions plus mineures.

Cette branche sera basée au siège de Digital Bros à Milan en Italie et sera menée par des « vétérans de l'industrie » ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience cumulés. Leur objectif sera de « dénicher des développeurs indépendants talentueux, dotés de visions créatives fortes, afin de les aider à publier leurs jeux dans le monde entier », en leur offrant du soutien pour le financement, le développement, le Q&A, la localisation, le marketing ou encore les relations presse.

L'ouverture de HOOK n'a été confirmée que la semaine passée, mais l'équipe est déjà active depuis plusieurs mois. Elle participe notamment déjà au développement de KINGDOM of the DEAD (Dirigo Games), Madshot (Overflow), Unholy (Duality Games) et d’autres qui doivent encore être dévoilés. Si vous aimez les productions indépendantes, il va donc falloir suivre de près ce nouvel acteur.

