Red Hook Studios : un énorme changement pour le développeur des Darkest Dungeon

Le studio indépendant Red Hook Studios s'est fait remarquer avec les Darkest Dungeon, des jeux de rôle rogue-like façon dungeon crawler à la direction artistique sinistre. Le second opus a été porté sur toutes les plateformes modernes, mais voilà qu'un grand bouleversement va toucher le développeur.

Behaviour Interactive, développeur de Dead by Daylight, annonce aujourd'hui le rachat de Red Hook Studios. Le studio canadien précise que les 29 membres de Red Hook Studios vont continuer « à fonctionner comme un studio indépendant au sein de Behaviour », ce qui devrait rassurer les fans des Darkest Dungeon, la franchise compte pour rappel sept millions de ventes.

Longtemps associé à Dead by Daylight, Behaviour Interactive cherche à se diversifier en éditant des jeux... souvent dans l'univers de DbD. Supermassive Games a lancé récemment The Casting of Frank Stone, le Project T a malheureusement été annulé, mais Behaviour s'est associé à Haenir Studio pour développer Blight: Survival, un jeu coopératif extraction-lite dans une version alternative du Moyen-Âge. Normalement, pas d'Entité à l'horizon ici. Reste désormais à savoir ce que nous prépare Red Hook Studios au sein de Behaviour Interactive. Rémi Racine, cofondateur et chef de la direction du studio canadien, déclare :

C'est un privilège d'accueillir un développeur de l'envergure de Red Hook. En début d'année, nous avons fixé un objectif ambitieux pour notre avenir en tant qu'éditeur : faire de Behaviour un synonyme d’horreur, et accompagner Dead by Daylight d'un catalogue de jeux d'horreur tout aussi exceptionnels. L'acquisition de Red Hook est un nouveau pas vers cet objectif, et d'autres sont à venir.

Chris Bourassa, cofondateur de Red Hook Studios, rajoute :

Nous avons trouvé des âmes sœurs au sein de l’équipe Behaviour. Les deux studios sont canadiens, indépendants et dédiés aux jeux d'horreur fantastiques. Notre différence réside dans l’ampleur, et cette acquisition ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Le soutien de Behaviour nous aidera à poursuivre notre vision quant à l'avenir de Red Hook, et à nous concentrer pleinement sur la transformation de Darkest Dungeon en un géant incontesté du genre « dark fantasy ».

