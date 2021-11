Project Iron : MercurySteam (Metroid Dread) en dit plus sur son prochain jeu avec 505 Games

Le studio espagnol MercurySteam a un beau pédigrée. Devenu célèbre grâce à la série Castlevania: Lords of Shadow, il s'est aussi fait remarquer pour Metroid: Samus Returns et le récent Metroid Dread. Les joueurs sont désormais curieux de savoir dans quelle direction les développeurs madrilènes vont s'orienter, et nous en avons déjà une petite idée.

MercurySteam avait annoncé un partenariat avec 505 Games pour développer un nouveau jeu, et plus d'informations viennent d'être données à son sujet. Il est surnommé Project Iron, et sera un Action-RPG à la troisième personne se déroulant dans un univers dark fantasy : clairement, nous devrions plus être proche du Castlevania que du Metroid. Il sera co-édité par les deux entités et la licence appartiendra donc à la fois à MercurySteam et Digital Bros., maison mère de 505 Games. Un budget de 27 millions d'euros lui est d'ores et déjà alloué.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de MercurySteam, un studio confirmé qui, au fil des ans, a créé de nombreuses licences phénoménales, y compris la récente sortie à succès Metroid Dread en partenariat avec Nintendo », ont déclaré Raffi et Rami Galante, co-PDG de Digital Bros. Group. dans un communiqué de presse. « Avec la vision créative et le talent de MercurySteam et la vaste expérience de 505 Games, les joueurs peuvent s'attendre à un jeu vidéo de haute qualité, captivant et engageant. »

Sa sortie est prévue sur PC et consoles à une date inconnue, mais il faudra certainement attendre quelques années avant de mettre la main dessus. D'ici là, Metroid Dread est disponible à partir de 44,49 € sur Amazon.fr.

