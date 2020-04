Indivisible : le jeu débarque dans une version imparfaite sur l'eShop, les développeurs n'étaient pas au courant

Indivisible est sorti en octobre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais 505 Games et Lab Zero Games avaient depuis le début annoncé qu'une version pour Nintendo Switch devait débarquer peu après. L'attente a été un peu plus longue, mais finalement, le titre est disponible depuis aujourd'hui sur l'eShop. Mais de manière assez insolite.

Les studios n'ont pas officiellement communiqué sur ce lancement inattendu, mais une chose est sûre, Indivisible est bien là et il bénéficie d'une réduction de 20 % pour célébrer sa sortie sur Switch, abaissant son prix à 23,99 € au lieu de 29,99 €. Pour le moment, seule la version numérique sur l'eShop est disponible, mais une version physique doit également voir le jour. Amazon.fr indique une disponibilité à partir du 22 mai prochain, tandis que Micromania-Zing affiche un lancement au 15 juin, il faudra dans tous les cas attendre quelques semaines supplémentaires si vous comptez opter pour Indivisible en boîte.

Chose intéressante, si 505 Games n'a pas annoncé cette sortie aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'était pas prévue ! Comme l'explique Mike Zaimont, lead programmer d'Indivisible, personne dans son studio (Lab Zero Games) n'était au courant de ce lancement, et il y a un petit souci : il ne s'agit pas de la bonne version du jeu. Alors certes, le titre est parfaitement jouable et optimisé, le framerate est stable, mais certaines fonctionnalités rajoutées après le premier lancement sur PC, PS4 et Xbox One manquent à l'appel de cette version Switch, comme le mode coopératif ou le New Game +. Bref, si l'envie vous prend d'acheter Indivisible sur l'eShop, rien ne vous y empêche, mais une grosse mise à jour devrait prochainement être publiée pour compléter l'expérience de jeu.

