Balatro : le jeu phénomène disparaît de l'eShop et d'autres boutiques, pourquoi ?

Ces derniers jours, vous avez forcément entendu parler de Balatro, un jeu de cartes rogue-like qui détourne les règles du poker. Un titre développé par LocalThunk et édité par Playstack rentable 60 minutes après son lancement, qui a engendré plus d'un million de dollars de revenus en quelques heures seulement et qui s'est vendu à 250 000 exemplaires en trois jours.

Balatro a été lancé sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, mais rapidement, il a disparu de certaines boutiques, notamment de l'eShop. Coup dur pour les studios et les joueurs qui n'avaient pas encore craqué, mais il y a une raison. Playstack explique dans un communiqué que Balatro était à l'origine PEGI 3+, une classification obtenue après que l'éditeur ait rempli le questionnaire habituel, mais le Pan European Game Information a posé ses mains sur le jeu et a jugé qu'il s'agissait d'un jeu d'argent reprenant les codes du poker et des paris. Résultat, Balatro est passé PEGI 18+, ce qui l'a automatiquement retiré de certaines boutiques par mesure de sécurité.

Playstack explique que le jeu n'encourage pas aux paris, qu'il a été développé par une personne profondément contre les paris et que les mécaniques de gameplay ne reprennent pas celles du poker, ne faisant que les détourner. L'éditeur rajoute que le PEGI 3+ a été obtenu en octobre dernier et qu'il avait déjà discuté du sujet des paris avec l'organisme à l'époque, d'où la surprise générale.

Après ces déboires, les choses commencent à rentrer dans l'ordre, Playstack tient les joueurs informés via X/Twitter régulièrement. Balatro est désormais disponible sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S partout dans le monde, mais seul le continent américain a droit à la version Switch, les joueurs en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et au Japon vont encore devoir patienter, tout devrait rentrer dans l'ordre cette semaine. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.