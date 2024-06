Balatro : une excellente nouvelle pour le jeu phénomène

En février dernier, l'éditeur Playstack et le développeur LocalThunk lançaient Balatro, un jeu de cartes roguelike détournant les codes du poker. Un titre qui a rencontré un énorme succès, malgré sa disparition des boutiques en ligne pendant quelques jours, il a engendré plus d'un million de ventes en un mois.

Pour l'instant, Balatro n'est disponible qu'en version numérique sur Steam, le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'eShop, mais voilà que les studios annoncent aujourd'hui une bonne nouvelle pour les allergiques au dématérialisé. Playstack et LocalThunk se sont associés à Fireshine Games pour éditer une Édition Spéciale physique de Balatro pour consoles. Cette version inclura donc le jeu dans une boîte, sur disque ou cartouche, mais également « 10 cartes physiques issues du deck de poker unique de Balatro ».

La date de sortie de Balatro: Special Edition est fixée au 17 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X/One et Nintendo Switch, c'est Maximum Entertainment France qui le distribuera par chez nous et vous pouvez déjà le précommander contre 29,99 € sur Amazon et Fnac.