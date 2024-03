Balatro : un énorme chiffre de ventes pour le jeu de poker rogue-like

Sorti un peu de nul part il y a maintenant près d'un mois, Balatro continue de faire parler de lui. Le jeu de cartes, qui s'inspire des règles du poker pour les tordres dans tous les sens et proposer un gameplay de deck building rogue-like, s'est écoulé à plusieurs milliers d'exemplaires en quelques jours.

Aujourd'hui, l'éditeur Playstack et le développeur LocalThunk annoncent sur Steam que Balatro s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Un succès fulgurant qui surprend son développeur, LocalThunk commente :

Je suis très reconnaissant envers tous les joueurs et les personnes qui ont rendu cela possible. Je n'arrive toujours pas à comprendre la réaction suscitée par ce jeu et je suis ravi que tant de gens aient pu s'amuser avec ma création idiote. J'ai tellement de chance de pouvoir continuer à travailler sur ma passion en tant que carrière. Merci !

Pour rappel, Balatro avait disparu de certaines plateformes peu après son lancement, la faute à une classification réévaluée à cause des mécaniques de jeu d'argent, même si le titre n'est pas un vrai jeu de poker. Balatro a désormais écopé d'un PEGI 18+, ce qui ne l'empêche pas de se vendre comme des petits pains, le jeu est maintenant de retour sur toutes les plateformes, sauf sur l'eShop japonais.

Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.