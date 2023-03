ZETA : Krafton (PUBG) va éditer le jeu stratégique PvP de Nirvanana

Fort du succès de la franchise PUBG, Krafton s'est diversifié et s'est offert plusieurs studios comme Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) et Neon Giant (The Ascent), et il édite également plusieurs jeux vidéo, comme Moonbreaker (Unknown Worlds Entertainment). Il annonce aujourd'hui un partenariat avec Nirvanana.

Fondé en 2022, le studio développe actuellement ZETA, un jeu de tir et de stratégie en temps réel à la troisième personne PvP, mettant en scène des personnages inédits et qui sera donc édité par Krafton. Le studio coréen va ainsi soutenir Nirvanana dans la distribution de ZETA sur ordinateurs et consoles, ainsi que sur les plateformes de cloud gaming, et accompagner également le développeur dans le secteur de l'e-sport. CH Kim, le PDG de Krafton, déclare :

Krafton est constamment à la recherche de nouvelles opportunités de collaboration avec des studios de développement tel que Nirvanana. L’équipe a un très fort potentiel et travaille déjà sur un jeu qui renforcera notre portfolio et notre capacité d’édition. Krafton prévoit de partager sa solide et longue expérience avec Nirvanana pour que l’équipe puisse se concentrer pleinement sur le développement de ZETA.

Kim Nam-seok, le PDG de Nirvanana, rajoute :

Nirvanana et Krafton ont en commun leur préoccupation de développer des jeux apportant du plaisir aux joueurs du monde entier. Nous ferons de notre mieux pour développer la prochaine génération de jeu de combat de personnages, ZETA, comme une nouvelle licence qui prolongera le succès du genre.

Il faudra cependant être patient avant de découvrir ZETA, le titre n'est pas attendu avant 2025. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.