GC2022 : Moonbreaker, les créateurs de Subnautica dévoilent un véritable jeu de plateau numérique qui ravira les fans de figurines

Unknown Worlds a connu un succès bien supérieur à toutes ses attentes avec Subnautica, jeu de survie et d'exploration sous-marine qui a évolué au cours de son Accès Anticipé. Il était attendu au tournant pour sa prochaine licence éditée par son propriétaire Krafton, comme prévue dévoilée dans le cadre de la gamescom Opening Night Live.

Découvrez Moonbreaker, un jeu de plateau stratégique au tour par tour dans un univers de science-fiction imaginé par Brandon Sanderson, un célèbre auteur de fantasy. Il parlera énormément aux fans de Warhammer, en nous demandant de collectionner et personnaliser des figurines (y compris en les peignant numériquement), afin de mener des parties en ligne ou hors-ligne grâce à des unités que nous aurons sélectionnées.

Moonbreaker est une simulation de jeu de plateau stratégique au tour par tour développé par Unknown Worlds, l’équipe qui a créé la série Subnautica. Conçu pour être un vrai jeu de figurines miniatures numériques, ce titre se déroule dans un gigantesque univers de science-fiction façonné par le célèbre auteur de fantasy, Brandon Sanderson. Grâce à un gameplay au tour par tour compétitif et intuitif, un contenu continuellement étoffé et une personnalisation exhaustive, Moonbreaker offre une variété d’expériences vidéoludiques pour les joueurs de tous horizons.

STRATÉGIE AU TOUR PAR TOUR

Prenez le commandement de vos unités lors de batailles frénétiques au tour par tour, sublimées par un gameplay offrant une quasi-infinité de possibilités. Déjouez les tactiques de vos adversaires grâce à une utilisation stratégique des assists de vaisseau, de la composition des effectifs, de vos connaissances de la carte, et bien plus encore. Affrontez d’autres joueurs en ligne ou jouez hors ligne pour relever une grande variété de défis. Ce jeu est facile à prendre en main, mais difficile à lâcher.

COLLECTEZ DES UNITÉS, FORMEZ DES EFFECTIFS

Tous les équipages et capitaines peuvent être débloqués en jouant. Chaque effectif est composé de l’équipage, d’assists et d’un capitaine de votre choix. Avec plus de 50 unités, capitaines et assists dès le lancement du jeu (et davantage à chaque mise à jour saisonnière), les combinaisons d’effectifs sont illimitées.

DE VRAIES MINIATURES... NUMÉRIQUES

Dans Moonbreaker, tout a été pensé pour recréer les sensations que procure un jeu physique avec figurines, sans les mauvais côtés ! Débloquez toutes les unités via le gameplay et jouez sur des cartes offrant un diaporama saisissant, sans avoir à ranger ou à nettoyer après ! Peignez vos unités grâce à des techniques de peinture traditionnelles (mais avec un bouton d’annulation) ! Libre à vous de vous émerveiller devant les peintures alternatives créées par l’équipe de développement.

EXPRIMEZ-VOUS

Laissez libre cours à votre imagination. Avec des outils de peinture détaillés en constante évolution, la personnalisation de vos unités atteindra de nouveaux sommets. Les palettes personnalisées, les superbes finitions et les outils de peinture numériques professionnels créent l’environnement idéal pour que les joueurs puissent libérer toute leur fibre créative. Ajoutez la touche finale grâce à des stickers, des effets de déploiement, des auras de rareté et bien plus encore. Participez aux mises à jour saisonnières pour débloquer de toutes nouvelles récompenses en édition limitée dans le jeu.

FAITES ÉVOLUER VOS COMPÉTENCES

Domptez votre Maîtrise des unités lors de chaque rencontre passive et gagnez des récompenses pour prouver votre valeur. Mettez vos compétences à l’épreuve lors de Cargo Runs solo, où vous affronterez une I.A. générée aléatoirement. Essayez des capacités évolutives uniques pendant des matchs dont la difficulté augmentera tout au long du run. Profitez d’un gameplay qui se renouvelle constamment.

À PROPOS DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT

Unknown Worlds (UW) est un développeur de jeux captivants, distribué internationalement. Le studio est le fruit de l’union de Natural Selection et de la scène du modding Half-Life. Depuis lors, UW s’est forgé une réputation internationale grâce au jeu de tir/stratégie multijoueur Natural Selection 2 et le survival d’aventures sous-marines Subnautica.

ATTENTION !

Moonbreaker n’est pas terminé ! Le jeu étant en accès anticipé, son développement est loin d’être achevé : il y a donc des bugs à gogo, des fonctionnalités qui manquent, et des problèmes potentiels de performances. Si vous souhaitez jouer à Moonbreaker avant qu’il ne soit fin prêt, abonnez-vous à notre newsletter du développement pour être au courant des annonces et de la progression du jeu.