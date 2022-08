GC2022 : Skull and Bones, les fonctionnalités PC à l'honneur d'une superbe bande-annonce, les configurations dévoilées

Comme prévu, Ubisoft est bien présent à la gamescom 2022 avec notamment un stand dédié à Skull and Bones, son jeu de piraterie qui nous fera prendre part à des combats navals et qui est attendu en fin d'année. Présenté en long et en large début juillet, il refait donc parler de lui à l'occasion du salon allemand avec une bande-annonce dédiée aux spécificités techniques que nous retrouverons sur PC.

Parmi les paramètres qui seront disponibles, les possesseurs d'une machine et d'un écran adéquates pourront profiter du jeu en 4K avec un framerate illimité au-delà du 60 fps, du HDR, du ray-tracing et du DLSS de NVIDIA, et du FSR (AMD FidelityFX Super Resolution). Les écrans ultra-larges seront évidemment compatibles et diverses options permettront de configurer le jeu selon nos goûts avec une réattribution des touches, le support des manettes avec la possibilité d'intervertir les sticks droit et gauche en plus du mapping des différents boutons, une personnalisation de l'assistance à la visée et du FOV. Et si vous avez envie de vous amuser avec quelqu'un sur console, du cross-play est confirmé entre les différentes plateformes.

Un taux de rafraîchissement non verrouillé permettant de profiter d'une fluidité maximale et d'une latence réduite au minimum notamment lors des batailles navales.

La mise à l'échelle des images offrant des images de qualité supérieure et un gameplay détaillé grâce au ray tracing, au DLSS et au FSR.

Une personnalisation poussée des réglages permettant de modifier les options dans les paramètres de saisie avancés afin d'offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Vous pouvez déjà voir les configurations requises pour faire tourner le jeu ci-dessous.

Par ailleurs, un point a été fait sur l'expérience en ligne qui disposera d'un système anti-triche et de serveurs de jeu dédiés, nous permettant de jouer avec deux autres joueurs dans les meilleures conditions possible.

Outils pour les joueurs - Afin de proposer une expérience équilibrée, les joueurs seront répartis sur différents serveurs en fonction de leur niveau d'Infamie et de leurs préférences en matière de PvP. Ils pourront également signaler ou bloquer d'autres joueurs en cas de mauvais comportement dans le jeu.

Skull and Bones est attendu sur PS5, Xbox Series X|S, PC (EGS et Ubisoft Store), Stadia et Amazon Luna le 8 novembre. Les abonnés à Ubisoft+ y auront droit dès le lancement. Vous pouvez le précommander sur Amazon dès 80,00 €.