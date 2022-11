Krafton rachète Neon Giant (The Ascent) et s'étend au Canada

Krafton compte bien devenir un acteur majeur dans le milieu du jeu vidéo et il l'est déjà un peu en éditant la franchise PUBG. Mais il a également d'autres studios de développement en son sein, comme Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) ou encore Unknown Worlds (Subnautica). Et il vient de s'offrir Neon Giant.

Le rachat date en fait de septembre dernier, mais n'a été officialisé que ce mois-ci lors du bilan financier de l'éditeur sud-coréen. Neon Giant est quant à lui suédois et est seulement connu pour The Ascent, un jeu de rôle et d'action cyberpunk d'abord sorti sur les plateformes de Microsoft avant de s'inviter sur PlayStation. Neon Giant développe actuellement son prochain jeu, un FPS en monde ouvert encore inconnu.

Au passage, Krafton annonce qu'il va ouvrir un nouveau studio au Canada afin de diriger le développement du Project Windless, un ambitieux jeu adapté des romans coréens The Bird That Drinks Tears de Yeongdo Lee tournant sous Unreal Engine 5, et qui avait impressionné récemment avec une cinématique conceptuelle.

Le prochain jeu édité par Krafton sera pour rappel The Callisto Protocol, par l'un des concepteurs de Dead Space, que vous pouvez précommander à 49,99 € sur Amazon en attendant sa sortie le 2 décembre prochain.