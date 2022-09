The Bird That Drinks Tears : une superbe cinématique conceptuelle sous Unreal Engine 5 pour le Project Windless de Krafton (PUBG)

Après avoir connu le succès avec PlayerUnknown's Battlegrounds et PUBG Mobile, Krafton va rajouter des cordes à son arc avec The Callisto Protocol et Moonbreaker cette année. Et sur le long terme, il a d'autres idées ambitieuses, comme Project Windless, une adaptation des romans coréens The Bird That Drinks Tears de Yeongdo Lee.

Le titre développé par la nouvelle Team Windless est notamment mené par le directeur du design Iain McCaig et le directeur artistique Son Kwangjae, qui ont déjà présenté de beaux artworks qu'ils ont dessinés pour ce futur jeu. Il n'est à priori pas près de sortir, mais les 2 compères et leur équipe ont dès maintenant planché sur une cinématique concept pour donner un cap esthétique à l'aventure à venir, mais aussi à un futur film en pré-production et un roman graphique prévu pour 2023.

Intitulé The Nhaga Eater, ce teaser conceptuel réalisé sur Unreal Engine 5 « souligne le ton mystique que Krafton souhaite donner à ces projets basés sur The Bird That Drinks Tears », avec « des représentations du monde et des personnages que [...] basées sur les vibrants concepts arts créés par Iain McCaig, le célèbre artiste hollywoodien connu pour son travail sur des franchises telles que Star Wars et Marvel ». Il faut avouer que tout cela donne envie, mais ne nous donne pas forcément d'indice sur ce à quoi ressemblera vraiment le Project Windless à sa sortie, surtout en termes de gameplay.

D'ici là, Krafton proposera The Callisto Protocol en décembre 2022 : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.