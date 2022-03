The Ascent : le RPG cyberpunk se lance sur PS4 et PS5 avec une vidéo de gameplay

C'est en mai 2020 que Neon Giant dévoilait The Ascent, un jeu de rôle, d'action et de tir prenant place dans un futur cyperbunk. Le titre était à l'origine présenté comme une exclusivité Xbox Series X|S, mais il est également sorti sur PC et Xbox One, et même dans le Game Pass.

Et aujourd'hui, The Ascent débarque sur de nouvelles plateformes, à savoir les consoles de salon de Sony. Le titre est désormais disponible sur PlayStation 4 et PS5, comme nous le rappelle la bande-annonce ci-dessus. Le jeu inclut de base les mises à jour avec le New Game+, le mode Photo, la Transmogrification et des éléments cosmétiques additionnels, sans oublier des fonctionnalités haptiques et des sons utilisant la manette DualSense de la PS5. Sur la console dernière génération, le titre tourne même en 4K et à 60 fps.

Pour rappel, The Ascent a également droit à des versions physiques, vous pouvez retrouver le jeu dans sa boîte à 27,90 € sur Amazon.