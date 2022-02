The Ascent annoncé sur PS4 et PS5 avec des versions physiques, une mise à jour avec le New Game+ et un DLC lancés sur PC

Neon Giant a lancé l'année dernière The Ascent, un jeu de rôle et d'action à l'ambiance cyberpunk alors présenté comme une exclusivité Microsoft, le titre étant disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S et inclut dans le Game Pass depuis son lancement. Mais les joueurs sur PlayStation pourront très bientôt découvrir le jeu.

Neon Giant annonce en effet que The Ascent sera disponible sur les PS4 et PS5 de Sony le 24 mars 2022. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le PlayStation Store, avec un lance-roquettes RPEG 33 offert, comme le dévoile la courte bande-annonce ci-dessus. En plus de cela, les développeurs lancement sur PC, via Steam, le DLC Cyber Warrior, rajoutant deux armes, sept pièces d'armures et trois nouvelles skins d'armes contre 4,99 €. Toujours sur PC, une mise à jour gratuite rajoute enfin le mode New Game+, permettant de relancer l'aventure en solo ou en coopération avec un niveau de difficulté relevé. Le niveau maximal passe alors à 30 et les armes peuvent être améliorées au-delà du niveau Mk.10.

Enfin, Curve Games dévoile une version physique simple de The Ascent sur PS4 et PS5, ainsi qu'une Cyber Edition sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, qui inclura le jeu, un steelbook et un artbook à couverture souple de 88 pages. Il faudra cependant patienter jusqu'au 26 mai pour mettre les mains sur ces éditions physiques. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir The Ascent sur PlayStation 4 et PS5 en version dématérialisée. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.