Project: MARA, Ninja Theory annonce un jeu d'horreur expérimental sur fond de terreur mentale

Les choses s'accélèrent pour Ninja Theory, désormais sous le giron de Xbox Game Studios. Alors qu'il finit de préparer Bleeding Edge pour mars prochain et a une partie de ses équipes concentrées sur Senua’s Saga: Hellblade II, le studio a déjà envie de nous parler d'un autre projet.

Project: MARA est un jeu expérimental en cours de développement, qui « explorera de nouvelles façons de raconter des histoires » et tournera encore une fois autour de la thématique des maladies mentales. Le sujet est cher à l'équipe, qui l'évoquait déjà en filigrane d'Hellblade: Senua's Sacrifice, et s'engage à soutenir la recherche et le soutien des personnes touchées via The Insight Project.

Project: MARA sera une représentation crédible et fondée de la terreur mentale. En partant de récits d'expériences réelles et d'études approfondies, l'objectif est de recréer les horreurs de l'esprit de la manière la plus précise et la plus réaliste possible. Project: MARA sera un titre expérimental et une vitrine de ce qui pourrait devenir un nouveau medium de récit.

La nouvelle vient du premier épisode d'un journal de développement que l'équipe va régulièrement tenir à jour avec des vidéos, The Dreadnought Diaries. Un premier teaser de Project: MARA y est montré, avec une ambiance lourde et une première vision horrifique, où la terreur mentale sera au centre de l'expérience, et où des prises de vue réelles et un récit fort pourraient jouer un rôle important. Toute l'histoire tournera autour d'un lieu et d'un personnage, mais nous n'en savons pas plus pour le moment.

D'ailleurs, ce titre n'a pas de période de sortie, ni même de plateformes d'accueil officielles, même si les PC et Xbox Series X seraient mécaniquement les plus évidentes pour cette production Microsoft.