Project: MARA, l'incroyable photoréalisme du jeu d'horreur expérimental de Ninja Theory montré en vidéo

Ninja Theory fait maintenant parti des Xbox Game Studios, et doit prochainement proposer un Senua's Saga: Hellblade II sur PC et Xbox Series X | S. Mais dans le même temps, une partie de l'équipe travaille aussi sur Project: MARA, un jeu d'horreur expérimental dont les coulisses du développement sont de temps à autre montrées en vidéo.

C'est encore le cas cette semaine avec une séquence nommée Capturing Reality, qui revient sur le photoréalisme de ce projet « concis », mais utilisant des technologies très poussées. L'intégralité de l'histoire se déroulant dans un appartement modélisé au détail près, à partir d'une habitation bien réelle. Le travail sur la lumière et les matériaux est incroyable de précision, et l'ensemble des pièces et des petits éléments ont été scannés par des professionnels de la discipline pour être reproduits en numérique. La plupart de ces modélisations sont ensuite générées procéduralement puis retravaillées, car dimensionner et détailler chaque partie de l'appartement à la main aurait demandé trop d'investissement : le résultat est bluffant, et devrait inspirer les futurs projets du studio.

