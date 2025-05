Ninja Theory (Hellblade) tease son prochain jeu, enfin le Project: MARA ?

Après avoir développé Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West ou encore DmC: Devil May Cry pour des éditeurs tiers, Ninja Theory s'est focalisé sur un jeu indépendant bien plus sombre, Hellblade: Senua's Sacrifice. Le studio a depuis été racheté par Microsoft, il a accouché de Bleeding Edge, puis de Senua's Saga: Hellblade II. Bien évidemment, Ninja Theory planche sur un nouveau jeu, qu'il tease sur les réseaux sociaux.

C'est sur Instagram que le studio a publié une image, visiblement prise lors de la présentation de son prochain jeu aux équipes. Malheureusement pour nous, Ninja Theory a flouté l'écran, impossible de deviner quoi que ce soit sur ce futur projet, si ce n'est qu'il semble quand même bien plus coloré que les Hellblade.

Il y a un an, Windows Central affirmait que le prochain jeu de Ninja Theory avait eu le feu vert de Microsoft, mais il ne s'agirait pas du Project: MARA, un jeu d'horreur expérimental et photoréaliste annoncé en 2020 et qui se fait toujours attendre. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez découvrir Hellblade: Senua's Sacrifice et Senua's Saga: Hellblade II dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.