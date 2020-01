Bleeding Edge : prix bas et version physique pour le jeu multijoueur de Ninja Theory

Microsoft ne s'en était pas spécialement vanté, mais initialement, Bleeding Edge devait paraître exclusivement au format numérique sur PC et Xbox One.

Le titre multijoueur orienté action, avec des combattants aux capacités variées et complémentaires, a heureusement vu ses plans changer cette semaine. Bleeding Edge, dont la date de sortie est calée au 24 mars 2019, aura finalement droit à une édition physique, mais seulement sur Xbox One. Sur console comme sur PC en revanche, et quel que soit le format choisi, le prix sera le même : 29,99 €.

Que vous précommandiez votre exemplaire au format physique ou numérique ou que vous jouiez via le Xbox Game Pass avant le 31 mars, vous aurez pour rappel droit au bonus de précommande, à savoir un Pack Punk avec des apparences alternatives pour Niđhöggr, Buttercup et ZeroCool, un hoverboard d'émeutier, une monture de combattant, un paquet d'autocollants virtuels et trois émoticônes de provocation bonus. Une bêta se tiendra du 14 février au 13 mars pour éprouver le jeu d'action en ligne et ses parties en 4v4 avant l'heure.

