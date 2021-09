BON PLAN rentrée : la suite Office 2019 à partir 7,5 € avec Yeslicence

Soyons clairs, contrairement à d'autres sites, Yeslicence est un revendeur français, agréé par Microsoft (Microsoft Partner Network ID 5458232), spécialisé depuis 8 ans dans la vente de licences Microsoft Office et Windows d’occasion. Il s'agit donc bien ici de licences 100 % légales destinées tant aux particuliers qu'aux professionnels. Et c'est le moment d'en profiter puisque le distributeur propose pour cette rentrée des offres allant jusqu'à -60 % !

Pour cela, l'entreprise française (immatriculée en France) a une astuce : elle achète des licences Microsoft dans des volumes importants à des sociétés qui n’en ont plus besoin, que ce soit parce qu'elles ont décidé de migrer vers des offres cloud, de basculer vers un autre système d'exploitation ou encore pour cause de faillite. Étant donné que tout se fait de façon dématérialisée, et que l'achat se fait « à la source », le coût des licences est ainsi très faible. Cela ne signifie pas pour autant que la qualité n’est pas au rendez-vous puisque l’entreprise affiche un taux de satisfaction de 95 % sur Trustpilot.

Vous trouverez ci-dessous les offres Office et Windows destinées aux particuliers et aux magasins de dépannage informatique :

Les sociétés pouvant être sujettes à des audits de conformité, nous vous recommandons de privilégier des licences appropriées comme celles-ci dessous :

Signalons que si vous êtes un professionnel, Yeslicence vous propose une consultation gratuite de 30 minutes avec un expert Microsoft afin de répondre à vos questions et vous conseiller concernant l'achat des licences appropriées à votre entreprise.

Remarque : ces licences étant toutes achetées en Europe, leur vente, tant aux particuliers qu'aux professionnels, est totalement légale depuis une disposition de la cour de Justice de l’Union européenne datée du 3 juillet 2012.

Il existe plusieurs bénéfices à passer par Yeslicence, qui ne se contente pas de vous envoyer un simple numéro de série par e-mail :

Meilleurs prix sur Internet, l’achat se faisant à la source ;

Offre pour les particuliers et professionnels (clés retail et volume) ;

Livraison immédiate par e-mail + facture avec TVA ;

Licences perpétuelles ;

Si une clé est défectueuse, elle est aussitôt remplacée gratuitement ;

Support technique 24/7 et 2 techniciens support pour l’installation ;

8 ans d’expertise sur les produits Microsoft.

Si vous souhaitez profiter de la promotion spéciale rentrée avec jusqu'à -60 % sur les prix, n'hésitez pas !