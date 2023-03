Battlefield 1943, Bad Company 1 & 2 et Mirror's Edge bientôt retirés des plateformes de téléchargement !

La préservation numérique n'est visiblement pas la priorité de tous les éditeurs. Electronic Arts nous le prouve encore en annonçant le retrait imminent de quatre de ses productions des plateformes de téléchargement, les rendant officiellement inachetables par de nouveaux joueurs.

Il vient en effet de confirmer que, le 28 avril, il va couper les serveurs de Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company et Battlefield: Bad Company 2, mais aussi ceux de Mirror's Edge, dont les contre-la-montre avaient passionné une partie de la communauté. Et, plus surprenant, il a donc décidé de les enlever des boutiques en ligne, empêchant de les acheter et de les retélécharger, même s'ils restent jouables par ceux qui les possèdent déjà.

Alors que nous approchons des 15 ans depuis la sortie de Battlefield 1943, de Bad Company 1 & 2 et de Mirror’s Edge, nous annonçons que leur voyage touche à sa fin. À partir du 28 avril 2023, Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company 1 & 2 et Mirror’s Edge seront supprimés des vitrines numériques et vous ne pourrez plus les acheter. Ceci est en préparation du retrait des services en ligne pour ces titres qui aura lieu le 8 décembre 2023. Pour Bad Company 1 & 2 et Mirror’s Edge, vous pouvez toujours continuer à y jouer et utiliser leurs fonctionnalités hors ligne respectives, telles que la campagne solo. Vous pouvez également lire notre FAQ et nos mises à jour de services pour plus d’informations sur le retrait des services en ligne. Bien que ces titres occupent une place particulière dans notre cœur, nous sommes maintenant impatients de créer de nouveaux souvenirs à vos côtés alors que nous nous concentrons sur nos expériences actuelles et futures sur Battlefield.

Si cela se comprend pour Battlefield 1943, projet exclusivement multijoueur, cette décision est hautement surprenante pour les trois autres. Pourquoi ne pas laisser de nouveaux joueurs approcher ces expériences, à peine vieillottes et dotées de campagnes cultes ? Le piratage doit-il rester la seule solution pour profiter de jeux âgés de tout juste 15 ans ? Ou Electronic Arts cache-t-il son jeu et prévoit-il de nous revendre les Bad Company et Mirror's Edge dans des versions plus modernes sous peu ?

Dans tous les cas, dans un avenir proche, il faudra visiblement compter sur la communauté pour faire vivre ces expériences et non sur l'éditeur lui-même...