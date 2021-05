Bouygues Telecom propose une Smart TV 4K Samsung 75" à 499€ au lieu de 1199€ avec abonnement fibre

Jusqu'à la fin mai, vous allez pouvoir bénéficier d'une offre particulièrement intéressante de la part de Bouygues Telecom, notamment si vous avez envie de changer votre télévision pour regarder dans les meilleures conditions possible les matchs de football du prochain Euro 2021 qui démarrent le 11 juin prochain.

Ainsi, si vous souscrivez à l'offre Bbox Smart TV, vous pourrez obtenir au choix 5 téléviseurs Samsung à des prix fortement réduits.

Pour ceux qui ne connaissent pas Bbox Smart TV, il s'agit d'une offre cumulant la souscription à un accès internet et l’achat d’une télévision Smart TV 4K de Samsung. Chaque téléviseur dispose d'une application dédiée Bouygues Telecom vous permettant un accès direct à 150 chaines TV.

Jusqu’au 31 mai 2021, vous aurez le choix parmi 5 modèles de TV, et notamment le récent haut de gamme Samsung 4K 75" (190 cm) affiché au prix extrêmement intéressant de 499 € seulement au lieu de 1199 €, soit une économie de 700 € ! Si cette taille d’écran ne vous convient pas, vous aurez la possibilité de choisir l’un des formats suivants :



L’année dernière en mai 2020, Bouygues Télécom a lancé officiellement sa nouvelle offre Bbox Smart TV dont le but est de simplifier l'accès à une offre complète d'accès internet et de télévision avec un unique boitier qui centralise tout, couplé à un téléviseur 4K proposé avec l'offre et permettant de regarder directement dessus les différentes chaines de TV.

Si vous avez envie de changer votre TV, l'offre Bbox Smart TV est donc un excellent choix pour réaliser de belles économies.

L'offre regroupe d'une part un classique abonnement internet à la fibre, avec un boitier de dernière génération permettant des débits de jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Vous aurez également accès aux appels en illimité vers les fixes et mobiles ainsi qu'à 150 chaines de télévision via l’application B.tv+, qui est également directement intégrée dans l’interface des téléviseurs Samsung, rendant inutile l'ajout d'un décodeur TV dédié. Accès fibre oblige, vous n'aurez donc aucun problème pour diffuser tous vos contenus en 4K, y compris ceux des plateformes comme Netflix ou Disney+.

La Bbox Smart TV est proposée à 39,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Le point le plus intéressant concerne l'énorme remise effectuée sur le téléviseur Samsung, à choisir parmi 5 modèles de 43" à 75" (voir ci-dessus), de quoi s'adapter à tous les intérieurs même ceux ne disposant que de peu de place, et à tous les budgets. Avouons qu'une TV 4K Samsung de 75" à seulement 499 € au lieu de 1199 € cela devrait en intéresser plus d'un.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit de souscrire à l'offre Bbox Smart TV et vous recevrez ensuite un email avec des instructions vous permettant de commander votre TV à prix réduit directement sur le site officiel de Samsung.

Dernier point à signaler, si vous êtes déjà abonné à un autre opérateur internet, Bouygues Telecom s’engage à prendre en charge vos frais de résiliation jusqu’à 100 €. Aussi, pour faciliter votre achat, l’opérateur vous offre la possibilité de payer en 4x sans frais (et en plus, la livraison est gratuite !).