Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou) fête ses 20 ans avec une bande-annonce et une superbe illustration

S'il y a bien un nom de licence vidéoludique qui fait immédiatement penser à Koei Tecmo, c'est la longue saga des Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou au Japon), revisitant l'histoire romancée des Trois Royaumes de Chine, une période de conflits servant de cadre idéal à beat'em all de masse / hack'n slash. Il s'agit pourtant à la base d'un spin-off des Romance of the Three Kingdoms ayant évolué d'un jeu de combat sorti en 1997, connu en Occident sous le nom de Dynasty Warriors et de Sangoku Musou dans l'Archipel, d'où le décalage de numérotation qui s'en est suivi. Celui que nous appelons donc Dynasty Warriors 2 et qui a posé les bases d'un genre à part entière est ainsi sorti en 2000, le 3 août au pays du Soleil-Levant. Pour fêter les 20 ans de la saga développée par Omega Force, son éditeur a donc diffusé une bande-annonce anniversaire.

Pas de teasing pour un inévitable Dynasty Warriors 10 (Shin Sangoku Musou 9), nous avons simplement droit à un récapitulatif avec les années de sortie de chaque épisode principal, ainsi que des versions Xtreme Legends et Empires là encore devenues une véritable tradition même à l'époque des DLC, seul le dernier en date (très mal reçu par la communauté) fait office d'exception dans les jeux récents. Les logos de certains titres spéciaux comme Dynasty Warriors Next (PS Vita) ou Dynasty Warriors Strikeforce (PSP), appelé Multi Raid au Japon, sont également présents. La vidéo se conclut par un message de remerciement accompagné d'un artwork inédit vraiment magnifique et présent sur le site officiel des 20 ans :

Merci pour deux décennies de fidélité et de soutien.

Ce dernier portail indique que nous pouvons nous attendre à plus prochainement, et il est bien évident que Koei Tecmo ne laissera pas passer cet anniversaire sans rien proposer à sa communauté. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous procurer Dynasty Warriors 9 à 19,99 € sur PS4 sur Amazon.