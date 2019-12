Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 51) : rien ne change, tout se mélange

Nous allons très bientôt changer d'année, mais le S.E.L.L. est pour rappel un peu en décalé et partage le classement des meilleures ventes de jeux en France de la pénultième semaine de l'année 2019. Et finalement, nous retrouvons les mêmes jeux qu'avant.

Luigi's Mansion 3 ne compte pas laisser sa première place, mais il est désormais suivi de Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 20 sur le podium, tandis que Call of Duty: Modern Warfare et Pokémon Épée complètent ce classement. Rien de bien neuf à l'horizon donc.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 16 au 20 décembre 2019 :