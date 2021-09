NIUBILITY N2 : la trottinette électrique à petit prix

La trottinette électrique NIUBILITY N2 est équipée de deux grandes roues de 10 pouces, d’un écran LCD (affichant un compteur et le niveau de batterie), d'un avertisseur sonore, d'une béquille, d'un frein à disque arrière et le tout sur une structure en alliage d’aluminium offrant un poids de 14 kg et une bonne robustesse. Elle est bien sûr pliable afin de faciliter son transport et son rangement.

La NIUBILITY N2 est capable de supporter un poids de 120 kg. Pouvant aller jusqu’à 25 km/h avec son moteur 350 W, sa batterie de 10 Ah supporte un trajet de 32 km maximum pour une charge de 5 heures. Peu importe le terrain, qu'il soit bitumé ou composé de pavés, il est possible de monter des pentes de maximum 25 %. Pour finir, l'avant comprend un phare LED et un réflecteur sur l'arrière.

Chez Gogobest, vous pouvez trouver la trottinette électrique NIUBILITY N2 au tarif préférentiel de 310 € au lieu de 470 € avec le coupon JC3Z86W99EK1. La livraison est gratuite et s’effectue en 2 à 6 jours depuis l'Europe via UPS.

À noter que chez le même vendeur vous trouverez le vélo électrique fat bike BEZIOR XF200 au prix réduit de 1209 € avec le code JC3Z86W99EK1.