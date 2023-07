Soldes d'été : une clé Windows 10 Pro / 11 Pro à partir de 14 € !

Article sponsorisé par VIP-scdkey

Les soldes d'été ont commencé sur VIP-scdkey.com et avec elles de superbes remises sur les produits Microsoft comme Windows et Office avec des remises allant jusqu'à 91% ! À vous la possibilité d'acquérir une licence pour Windows 10 Pro à seulement 14 € ! Notons qu'il s'agit bien ici d'une licence authentique et à vie pour laquelle VIP-scdkey.com vous garantit une période de 30 jours à partir de la date d'achat pour avoir une licence de remplacement en cas de problème.

Et si vous avez plutôt besoin d'un logiciel de productivité, ne manquez pas les excellentes offres sur les packs Office, disponibles à partir de 25 € pour la version 2016.

Et cerise sur le gâteau, après avoir acheté et installé votre clé Windows 10, vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 ! Pour cela, vous devez juste mettre à jour votre système d'exploitation depuis Windows Update (cliquez sur Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update). Installez toutes les mises à jour proposées par Windows jusqu'à ce que vous voyiez l'option de mise à jour vers Windows 11.

Nous vous avons préparé ci-dessous notre sélection des meilleures bonnes affaires du moment en n'oubliant surtout pas les 25 % de réduction supplémentaire en utilisant le code GEC sur VIP-scdkey.

Pour acheter un produit, rien de plus simple, il suffit de le choisir et de le mettre dans le panier, comme présenté ci-dessous avec une licence pour Windows 10 Pro.

Créez votre compte si ce n'était pas déjà fait et précisez bien le code de réduction GEC dans la case « Code promotionnel », il ne reste alors qu'à cliquer sur « Application ».

Votre réduction de 25 % sera effective.

Dès que le paiement aura été effectué, vous recevrez par e-mail votre licence. Libre à vous de l'utiliser immédiatement soit pour une nouvelle installation de Windows soit pour activer votre version actuelle de Windows si elle ne l'était pas. Dans ce dernier cas, allez dans les paramètres de Windows, onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation ».

Indiquez alors la clé reçue par e-mail dans le champ « Clé de produit » et Windows sera alors immédiatement activé.

Pour rappel, Microsoft permet le téléchargement gratuit sur ses serveurs des versions officielles de Windows et d'Office :