Titanfall­ : le FPS multijoueur culte retiré des plateformes de téléchargement sans crier gare !

Le gameplay exclusivement multijoueur et certains choix de Respawn Entertainment avaient divisé les joueurs à la sortie de Titanfall. Mais ce premier volet a au moins eu pour mérite de permettre un Titanfall 2 à la campagne solo appréciée et surtout Apex Legends, Battle Royale en free-to-play toujours incontournable. Les développeurs assurent qu'un Titanfall 3 remettant les Titans sur le devant de la scène n'est pas en projet, mais les fans ne perdent pas espoir.

Et c'est dans ce contexte que Titanfall, premier du nom, vient de connaître un gros coup d'arrêt. Sans crier gare, Electronic Arts et Respawn viennent de retirer le jeu de 2014 de Steam, Origin, le Microsoft Store et toutes les plateformes de téléchargement où il était possible de l'acheter, et fera de même pour les abonnements type EA Play et Xbox Game Pass à compter du 1er mars 2022. La soudaineté de cet acte n'a pas été expliquée, mais les créateurs rassurent tout de même les possesseurs du titre en déclarant que ses serveurs resteront actifs jusqu'à nouvel ordre. En revanche, il n'y a actuellement plus de solution légale pour se procurer la version numérique de Titanfall si vous ne l'aviez pas dans votre ludothèque : restent tout de même les copies physiques d'occasion pour les plus investis.

Pilotes, Titanfall fait partie de notre ADN chez Respawn. C'est un jeu qui a présenté les ambitions du studio lors de sa première sortie il y a plus de 7 ans et il continue d'être un phare pour l'innovation que nous recherchons dans tous nos jeux. Nous avons pris la décision d'interrompre les nouvelles ventes du jeu Titanfall original à partir d'aujourd'hui et nous retirerons le jeu des services d'abonnement le 1er mars 2022. Cependant, nous maintiendrons les serveurs actifs pour la base de fans dédiée qui continue de jouer et ceux qui possèdent le jeu et cherchent à participer à une partie. Rassurez-vous, Titanfall est au cœur de l'ADN de Respawn et cet univers incroyable continuera à exister. Aujourd'hui dans Titanfall 2 et Apex Legends, et dans le futur. Cette franchise est une étoile du nord pour le calibre des expériences que nous continuerons à créer ici à Respawn. Merci de la part de toute l'équipe Respawn

