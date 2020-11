PureVPN est à -88 % pour le Black Friday, profitez du meilleur des jeux vidéo et du streaming !

PureVPN propose dans le cadre du Black Fiday une offre très intéressante à partir de seulement 1,18 € par mois ! Pour rappel, un VPN offre une protection de votre vie privée sur Internet. L'utilisateur se connecte en effet à un serveur privé virtuel qui joue le rôle de relais, permettant de cacher ses informations auprès des sites visités, mais également des personnes mal intentionnées qui voudraient observer notre activité, les données étant cryptées. L'utilisateur est donc à l'abri des attaques et autres modules de tracking.

Mais ce n’est pas tout, un VPN peut aussi être avantageux pour les gamers. En effet, beaucoup d’offres ou d’accès anticipés, type bêtas de jeux vidéo, sont réservés à certaines zones géographiques. Un bon VPN permet de contourner ce type de blocage en un instant. Vous pourrez également profiter de certaines remises commerciales uniquement destinées aux personnes d’une zone géographique déterminée, comme acheter un jeu vidéo moins cher dans un autre pays. De plus, utiliser un VPN permet de contourner certaines restrictions locales ou géographiques. Il est ainsi possible de se connecter à un serveur localisé aux USA pour accéder à des services censurés en France, ou bien encore accéder au catalogue US des sites de streaming comme Netflix ou encore Disney+.

Dans le cadre du Black Friday, PureVPN propose jusqu'à 88 % de réduction sur son offre de service VPN pour un abonnement de 5 ans, soit seulement 1,18 € par mois. L’offre n’est donc facturée que 71 € pour les 5 années. Vous pourrez utiliser jusqu’à 10 connexions simultanément, de quoi couvrir l’ensemble de vos appareils sans problèmes. De plus, vous êtes également protégés des risques de piratage si vous utilisez des Wi-Fi publics, les données étant cryptées.

Les offres de PureVPN pour ce Black Friday, à partir de 1,18 € par mois, sont à retrouver sur le site officiel.