Jouer à des jeux en ligne tout en utilisant un VPN

Article sponsorisé par vpnetic

Une connexion sécurisée et cryptée à tout moment



En tant que joueur, vous êtes souvent à la merci du développeur du jeu et de la sécurité du serveur. Par exemple, votre sécurité peut être compromise si les données qui voyagent entre votre appareil et les serveurs ne sont pas chiffrées par défaut. Si vous préférez jouer à des jeux vidéo sur votre appareil mobile, votre tablette ou votre ordinateur plutôt que sur une console, les informations de votre compte pourraient être en danger.

D'autres types d'informations privées pourraient également être compromises. L'utilisation du meilleur VPN Belgique, ou de tout autre pays comme la France, signifie que vous pouvez protéger vos données de jeu indépendamment de la plateforme de jeu.

Stabilité et rapidité





Pour les joueurs, la vitesse de connexion et la stabilité du réseau sont d’une importance cruciale. Ceci est particulièrement important pour les jeux multijoueurs en ligne et peut être obtenu grâce à un VPN. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ping. C’est le temps de réponse entre vous et le serveur de jeu qui est déterminé avec le ping et qui est primordial pour les joueurs, notamment de jeux rapides types FPS.

La connexion à un serveur situé dans votre zone géographique immédiate minimise tout ralentissement de votre vitesse de connexion et vous permet un ping optimal. Par conséquent, vous utiliserez probablement un serveur français, mais les serveurs néerlandais, allemands et belges fonctionnent également. D'une manière générale, plus le serveur est éloigné, plus le ping sera élevé et généralement la vitesse de connexion sera lente.

Éviter les contraintes géographiques





Un autre avantage de l'utilisation d'un réseau privé virtuel est la possibilité de contourner les contenus soumis à des restrictions géographiques. C'est utile si, par exemple, vous voulez acheter le tout dernier jeu sur Steam, mais qu'il n'est pas encore sorti en France. Ou bien encore pour accéder à des bêta réservées à certains pays comme le Japon.

De plus, il arrive souvent que les prix des jeux en France soient plus élevés que dans les autres pays. Vous pouvez ainsi mettre la main sur des jeux provenant, par exemple, de régions asiatiques moins coûteuses en vous connectant à un serveur VPN de ces régions.