VPN pour les jeux vidéo : en avez-vous vraiment besoin ?

Les VPN (pour « Virtual Private Networks », réseaux privés virtuels) cherchent à préserver votre confidentialité sur Internet en masquant et en cachant votre adresse IP tout comme les données que vous envoyez ou recevez qui sont cryptées. Bien que ceux-ci soient généralement utilisés à des fins de streaming (accès à des catalogues étrangers comme Netflix US...) ou pour fournir des connexions sécurisées dans un environnement d'entreprise, de nombreuses sociétés de VPN ont ciblé les joueurs comme un nouveau public à exploiter. Ces dernières font souvent des affirmations audacieuses au sujet de leur VPN qui améliorerait la latence en jeu ou vous permettrait de jouer à des jeux en dehors de votre région. Faisons le point.

Les VPN permettent-ils d'accéder à des jeux géolocalisés ?

Vrai, même si les opportunités se font plus rares, car la plupart des jeux multijoueurs sont accessibles aux États-Unis, en Europe et dans la plupart des pays d'Asie. Cependant, certains pays imposent des restrictions et les VPN permettent de les contourner. De plus, c’est un excellent moyen d’accéder aux bêtas, qui sont souvent réservées aux États-Unis ou au Japon.

Un VPN peut-il booster votre gameplay ?

Faux, bien que l’idée d’être plus près de la machine paraisse intéressante, le fait de rajouter un intermédiaire supplémentaire compense le gain, il n’y a donc pas de différence notable.

Un VPN permet-il de jouer avec d'autres joueurs n'importe où comme s'ils étaient dans la même pièce en LAN ?

Vrai, mais la plupart des VPN n'autorise pas ce mode LAN, seuls quelques-uns, comme Surfshark, le permettent.

Un VPN permet-il de protéger vos données et de prévenir une attaque DDoS ?

Vrai, les VPN sont une excellente solution pour protéger ses données, d'ailleurs tous vos échanges sont cryptés et ne peuvent être interceptés. De plus, vous pouvez grâce à eux protéger vos machines (PC, smartphone...) des attaques DDoS.

