VPN : accédez facilement aux offres exclusives et prix réduits sur les jeux vidéo

Les VPN sont désormais connus de la plupart des amateurs de streaming désireux d'accéder à des contenus bloqués en fonction de la géolocalisation, comme le catalogue américain de Netflix. Cependant, beaucoup oublient que cette technologie peut aussi être utilisée dans les jeux vidéo.

Permettant de se géolocaliser rapidement et de manière totalement anonyme n’importe où sur la planète, le VPN s’est démocratisé et permet aux utilisateurs de contourner bon nombre de blocages dus à leur localisation géographique. Ceci vous permet d’accéder à du contenu auquel vous n’auriez normalement pas accès. Attention cependant, les offres VPN pullulent et proposent parfois de grosses réductions tant la concurrence est rude. Pour se démarquer, de nombreux services de VPN n’hésitent pas à se spécialiser dans un domaine pour offrir une qualité de service optimisée. De plus, certains se disent anonymes et ne le sont pas vraiment, vous offrant une fausse sécurité qui laissera des traces de votre passage. Prudence donc.

Concernant l'utilisation d'un VPN dans le monde des jeux vidéo, il n’est pas rare de voir certains services uniquement réservés à un pays bien précis, vous laissant sur la touche, comme lors de la sortie de certaines bêtas de jeux pouvant être limitées à un seul pays. Mais aussi lors de lancements de jeux vidéo dont la sortie est retardée en Europe pour diverses raisons et qui font languir bon nombre de joueurs durant plusieurs mois parfois.

C’est dans ces cas précis que l’utilité d’un VPN se fait ressentir. D’un simple clic vous pourrez vous géolocaliser de manière rapide et anonyme dans le pays en question contournant ainsi ce type de blocage. Vous aurez de cette manière un accès total à tout le contenu réservé au pays en question et vous pourrez tester les bêta en avant-première !

De plus, bon nombre de jeux vidéo se vendent à des prix bien différents en fonction du pays où vous êtes, les éditeurs adaptant le tarif au niveau de vie de chaque pays. Un VPN permet de manière simple et efficace d’aller sonder les prix de vente dans d’autres pays et ainsi d’accéder aux meilleures offres en achetant des jeux vidéo bien moins cher qu’en France par exemple.

Il existe de nombreux VPN, mais citons par exemple le VPN Surfshark qui vous permettra de réaliser tout cela sans problème. Il s'agit d'un service reconnu et qui propose actuellement une promotion intéressante sur son abonnement de 2 ans affiché au prix réduit de seulement 1,88 € par mois, soit 45 € pour 2 années d'utilisation au lieu de 237 € !

Vous rentabiliserez ainsi rapidement votre investissement tout en profitant de la couverture et de la sécurité d’un VPN (chiffrement des données, anonymat...).