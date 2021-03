Pourquoi installer un VPN sur vos consoles de jeu comme la PlayStation 4 ?

Pour rappel, un VPN est un service de réseau privé qui sert d'intermédiaire entre vous et les serveurs auxquels vous vous connectez. Le VPN permet ainsi de protéger votre vie privée en servant de barrière, en dissimulant votre adresse IP, et en cryptant vos données, mais permet également de vous géolocaliser n'importe où dans le monde, à votre guise.

C'est d'ailleurs la principale raison d'installer un service VPN sur vos consoles de jeux, comme la PlayStation par exemple. Comme vous le savez surement, il existe de nombreuses restrictions géographiques pour les contenus proposés d'un pays à un autre, et cette méthode est de plus en plus utilisée par les services de streaming, les créateurs de jeux vidéo, etc. C'est là où le VPN va vous servir. En effet, le service de géolocalisation du VPN va vous permettre de faire croire à votre console que vous soyez situé par exemple aux États-Unis, au Japon, ou dans tout autre pays qui vous intéresse.

Vous pouvez désormais installer les applications de streaming sur vos consoles de jeux, du moins pour la plupart. Installez un VPN PlayStation en plus, va vous permettre de lever ces restrictions géographiques et de profiter de contenus qui ne sont pas distribués en France comme certains des contenus de Netflix US, Amazon Prime US ou encore Hulu et HBO, qui sont deux services de streaming très populaires aux USA, mais qui n'existent pas en France.

Mais ce n'est pas tout, et c'est là où le gamer en vous a vraiment besoin d'un VPN sur sa console. Combien de fois n'avez vous pas pu essayer un jeu vidéo en avant-première à cause d'une restriction géographique ? Les créateurs de jeux aiment bien proposer en exclusivité leur contenu dans leur pays d'origine comme le Japon. Grâce au VPN, en seulement quelques clics, vous pourrez profiter de toutes les bêta, tous les jeux qui ne sont pas accessibles en France, car pour votre console, vous serez au Japon !

Il existe de nombreux services de VPN, mais en ce moment, nous vous conseillons le VPN Surfshark qui met l'accès sur son abonnement sur 2 ans en passant le tarif de 10,66 € par mois à seulement 2,05 € par mois en utilisant le coupon sharkstart ! Ce qui vous permet d'obtenir 2 ans de service VPN pour seulement 49,21 € !

Pour rappel, Surfshark propose à ses abonnés la possibilité de connexions simultanées sur un nombre illimité d'appareils, ce qui est rare sur ce marché. Vous aurez également la possibilité de vous connecter pratiquement dans n'importe quel pays, pour bénéficier des accès exclusifs grâce à plus de 3 200 serveurs situés dans 65 pays ! Le VPN prend en charge une couverture multiplateforme avec Windows, macOS, Linux, Android, FireTV, Apple TV, Android TV, iOS, etc. Enfin, vous bénéficiez de la garantie Satisfait ou remboursé pendant les 30 jours qui suivent votre abonnement. Ce qui est rassurant, et nous vous informe pas dans un choix définitif dès votre paiement.