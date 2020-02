Wii : Nintendo va arrêter les réparations du premier modèle au Japon

La Wii est sortie en 2006, et ce fut un carton commercial, avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Nintendo a arrêté la production en 2013, mais au Japon, le constructeur propose toujours de réparer ses consoles. Ce qui ne sera plus le cas dans les prochaines semaines.

Eh oui, comme vient de l'annoncer Nintendo sur son site officiel, il va arrêter les réparations des modèles RVL-001 à partir du 31 mars prochain. Le constructeur évoque des difficultés à trouver certaines pièces nécessaires à ces réparations, logique pour une machine qui a quand même 14 ans. Attention, cela ne concerne pas les modèles RVL-101 et la Wii Mini (RVL-201) sortis plus tard, mais aux fonctionnalités plus limitées.

Encore une fois, c'est une page qui se tourne pour la Wii, elle qui avait accueilli le 5 novembre dernier son ultime jeu, Just Dance 2020.