TEST Batman Arkham Shadow : le meilleur jeu en VR autonome est arrivé !

Si Batman VR en 2016 avait déjà marqué les esprits, il restait une expérience sympathique mais limitée. Batman: Arkham Shadow, quant à lui, est un véritable jeu complet, proposé par Camouflaj en exclusivité sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S. Après avoir terminé le jeu, nous devons avouer avoir été très impressionnés par la manière dont nous avons été plongés dans la peau de Batman et dans les rues sombres de Gotham. Une chose est sûre : incarner Batman n'est pas une tâche facile.

Contrairement aux titres comme Batman Arkham City ou Batman Arkham Knight, qui proposaient des mondes ouverts, cet opus adopte une échelle plus contenue tout en exploitant au maximum les possibilités offertes par la réalité virtuelle. Cette approche plus intime nous permet de véritablement incarner le Chevalier Noir, offrant une immersion inégalée. Bien que certaines mécaniques des jeux précédents soient toujours présentes, Arkham Shadow innove avec une narration plus personnelle et des combats en vue subjective, ce qui change radicalement l'expérience.

Batman: Arkham Shadow se positionne comme une référence pour la VR autonome, tout comme Half-Life: Alyx l’est pour la VR sur PC

Dans la peau de Batman !

L'histoire se déroule quelques mois après les événements de Batman Arkham Origins (2013). Batman, encore jeune et inexpérimenté, n’a pas encore le réseau d'alliés ni les gadgets sophistiqués qu'il développera plus tard. L’aventure commence dans les égouts de Gotham, où Batman, guidé par Alfred, enquête sur le Roi des Rats, un criminel ayant rallié les marginalisés de la ville à une cause anarchiste.

L'équipement de Batman dans Arkham Shadow inclut des classiques bien connus. Le grappin, essentiel pour atteindre des hauteurs en un clin d'œil, et la vision de détective, activée en touchant le masque, qui met en surbrillance les objets interactifs, révèle le stress des ennemis et permet de suivre les circuits électriques. Batman étant vulnérable aux tirs, la discrétion est souvent la meilleure option. Le Batarang, qui se récupère sur le torse, revient automatiquement après usage et est parfait pour activer des interrupteurs à distance ou étourdir un ennemi. En cas de détection, la bombe fumigène permet de disparaître dans l’ombre. Très vite, l’infiltration devient primordiale : se faufiler dans les conduits d'aération, éliminer silencieusement les ennemis, et tendre des pièges sournois deviennent nos meilleurs atouts.

Une ville au bord du gouffre

Arkham Shadow retranscrit parfaitement l'ambiance unique de Gotham : une véritable poudrière sur le point d’exploser, où même Batman semble constamment sur le fil du rasoir. Contrairement aux jeux précédents où Batman était quasi omniscient, cette version le montre plus vulnérable, plus humain. Chaque combat demande de la précision, chaque coup que nous donnons et chaque esquive nous rappellent que nous ne sommes pas invincibles. Cette approche plus terre-à-terre est rafraîchissante et offre une perspective nouvelle sur le personnage.

Le jeu devient de plus en plus complexe au fil de l'aventure. L’histoire, captivante et bien construite, nous tient en haleine tout au long des 15 heures de jeu (nous sommmes perfectionnistes, ndlr). Les interactions en temps réel avec les personnages clés et les cinématiques (dont nous ne dévoilerons pas la forme pour garder la surprise) sont un plaisir à suivre. Malgré la possibilité de couper les cinématiques, nous n’avons jamais ressenti l'envie de le faire tant elles sont bien réalisées.

Un rendu visuel impressionnant

Dès les premières minutes, nous sommes immergés dans l’univers de Batman, avec une modélisation corporelle complète, bien loin des simples mains flottantes de nombreux autres jeux VR. Le sentiment d'incarner le Chevalier Noir est saisissant. Le rendu visuel est tout simplement époustouflant : les modèles des personnages, et surtout celui de Batman, sont d’une précision remarquable. Les textures des environnements capturent l’atmosphère sombre et gothique de Gotham, et bien que les textures soient légèrement simplifiées par rapport aux versions consoles, le niveau de détail reste impressionnant. Les effets de lumière renforcent encore cette immersion. Que ce soit les néons, les lampadaires ou les gadgets de Batman, chaque source de lumière projette des ombres réalistes qui rendent chaque mouvement spectaculaire. Les moments passés dans des tunnels ou des lieux confinés sont particulièrement marquants. Tout devient si naturel que nous en oublions presque que nous évoluons dans un univers virtuel.

Un Gameplay qui défoule !

Le système de combat freeflow, signature des jeux Arkham, a été brillamment adapté à la VR. Inspiré par un simulateur de boxe, chaque combat débute par un coup de poing qui propulse Batman vers sa cible. Ensuite, nous enchaînons uppercuts et crochets avec précision, selon les indications à l'écran. Le timing est essentiel pour éviter d’être mis KO. Si un ennemi tente de nous surprendre, une icône bleue apparaît, et nous devons frapper dans la bonne direction pour contre-attaquer instantanément. Le système évolue au fil du jeu : les ennemis deviennent plus variés, et les compétences de Batman peuvent être améliorées grâce à des points d’XP. Ce système de combat est l'un des plus satisfaisants en VR, préservant l'essence du freeflow tout en y apportant une immersion défoulante et jouissive. Attention cependant : l'intensité physique peut rapidement fatiguer vos muscles et donner des courbatures. Prévoyez aussi suffisamment d'espace pour éviter de frapper des objets dans le monde réel !

Exploration et immersion

Mais Batman Arkham Shadow n’est pas qu’un jeu de combat. C’est aussi un jeu d'exploration. Nous devons interagir avec des personnages, collecter des indices, et résoudre des énigmes. Même si le jeu n'est pas en monde ouvert, la carte est suffisamment vaste pour proposer une diversité de lieux à explorer. Prenez le temps d'examiner chaque environnement : certains endroits recèlent des indices, des passages secrets ou des objets cachés essentiels à la progression. Croyez-nous sur parole, se perdre et passer à côté d'un truc important n'est pas si rare nous avons pas mal galéré sur certains passages. Cela fait aussi partie du charme de ce genre de jeu. À noter, la rejouabilité est bien présente pour ceux qui ont l’âme d’un complétiste ou qui aiment la compétition. Pour les premiers, un grand nombre de collectibles est à récupérer (nous vous laissons le plaisir de découvrir lesquels), et il n’est pas toujours facile de mettre la main dessus. Enfin, des défis d’élimination chronométrés, répartis sur trois niveaux, vous attendent, et croyez-nous, le niveau de difficulté est très élevé avant même la sortie du jeu.

Presque parfait...

Seule ombre au tableau : quelques bugs viennent parfois gâcher l'expérience, provoquant des plantages ou forçant à repartir du dernier point de passage. Comme Batman Arkham Shadow pousse un peu le Meta Quest 3/3S dans ses retranchements, il est important de noter que le jeu n'apprécie pas trop la bascule en multitâche ou l'enregistrement, qui se soldent souvent par un plantage. Le mieux est de lancer le jeu après avoir redémarré à froid le Meta Quest 3, afin de s'assurer que la RAM est bien libre et que rien ne perturbe le lancement. A priori, une grande partie de ces soucis devrait disparaître dans les jours suivant la sortie, grâce à des patchs correctifs.

Un incontournable pour la VR autonome

Camouflaj, avec une équipe de 75 développeurs, a passé quatre ans à peaufiner cette aventure, et cela se ressent à chaque instant. Des combats intenses aux décors riches en passant par une histoire bien ancrée dans le lore d'Arkham, tout reflète leur passion pour l'univers de Batman. En résumé, non seulement vous l'incarnez, mais vous le ressentez physiquement et mentalement. Un must-have pour tout fan de VR et de l'univers de Batman. Batman Arkham Shadow s’impose, à nos yeux, comme une référence en VR autonome, avec des qualités techniques impressionnantes et une immersion totale.

Un dernier petit conseil : pourquoi ne pas ajouter quelques haltères légères à vos séances de VR ? Après tout, être un justicier exige d’être en pleine forme !

Les plus Graphiquement au top

Très belle durée de vie

Un gameplay prenant et immersif

Des combats jouissifs et défoulants

Histoire fidèle au lore de Batman

Doublage américain so good

Sous-titres FR de qualité Les moins Quelques bugs parfois agaçants

Manque la VF (prévue avant fin 2024)

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Scénario 18 20 Verdict 18 20