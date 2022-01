American McGee's Alice : un nouveau projet de série adaptant le jeu vidéo horrifique lancé, un scénariste de renom aux manettes

Même si aucun de ses titres n'a connu un immense succès, American McGee fait partie de ses créateurs dont la patte a marqué l'industrie du jeu vidéo. Son American McGee's Alice offrant une relecture horrifique d'Alice aux Pays des Merveilles avait fait sensation en 2000, tout comme sa suite Alice : Retour au Pays de la Folie parue en 2011. Il n'a jamais caché ses ambitions de réaliser un troisième volet, qui aurait pu s'appeler Alice: Otherlands ou Alice: Asylum, mais l'éditeur Electronic Arts n'a jamais donné le feu vert.



Le créateur est néanmoins le détenteur des droits d'adaptation cinématographique de la licence depuis 2013, après les avoir rachetés à Dimension Films via un Kickstarter. Le studio voulait à la base proposer un long-métrage réalisé par Wes Craven dès la décennie passée, mais il n'a jamais abouti, au même titre que les projets qu'American McGee a voulu lancer sur ce terrain ces dernières années.

Les choses vont vraisemblablement enfin se concrétiser prochainement, grâce au soutien du studio Radar Pictures (Jumanji, Riddick) et d'Abandon Entertainment, qui vont produire une série Alice. Le scénariste David Hayter, déjà derrière les adaptations de X-Men et Watchmen : Les Gardiens, se chargera de retranscrire cette histoire où Alice retourne de l'autre côté du miroir suite à un séjour en asile après la mort brutale de ses parents, pour y découvrir un monde imaginaire loin d'être merveilleux.

« La série de jeux Alice et Alice : Retour au Pays de la Folie d’American McGee est une réinvention révolutionnaire du conte classique. Il vous emmène au cœur d’un pays des merveilles corrompu et met la lumière sur des coins sombres que le monde n’a jamais vus. Je suis plus qu’excité d’apporter ce monde de folie et d’émerveillement à un public mondial », a déclaré Hayter dans un communiqué.

« David Hayter apporte de l’imagination, de l’expérience et des compétences acquises grâce à des missions réussies au cinéma, à la télévision et dans les jeux vidéo - une combinaison unique qui fera de cette aventure au pays des merveilles un succès pour la franchise et les fans. Je suis ravi de travailler avec lui et je sais que les fans d’Alice l’accueilleront avec une affection folle », a déclaré American McGee.